«فكرت أعتزل وأتحجب».. أبرز تصريحات غادة عبدالرازق المثيرة للجدل

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق تريند محرك البحث العالمي جوجل، بعد تصريحاتها مساء أمس مع الإعلامي مصطفى الآغا في برنامج صدى الملاعب، على قناة mbc مصر.

في هذا التقرير يستعرض الدستور أبرز التصريحات المثيرة للجدل للفنانة غادة عبد الرازق.

فكرت أعتزل وأتحجب:

قالت الفنانة غادة عبد الرازق إنها فكرت في الاعتزال منذ سنوات، بسبب الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها من الجمهور، وأنها حاولت الالتزام دينيا وأن ترتدي الحجاب وقالت: "من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينياً وأتحجب وأبعد عن الفن الناس مبترحمش وتعبوني نفسيا".

متحكموش على الناس:

وعند سؤالها عن رأيها في اعتزال الفنان أدهم نابلسي وما قاله إن الدين أهم قالت: "متحكموش على الناس، هو أكتر واحد حاسس إنه مش مرتاح، محدش ليه دخل في دينك وشعورك، إحنا مالناش دخل هو عايز يعمل ايه، متحكموش على حد، هو حر في حياته، محدش معاه مفاتيح وصكوك الجنة والنار الحمدلله إنها بإيد ربنا الرحيم".

أنا كتومة بس في الآخر بعترف:

وقالت الفنانة غادة عبد الرازق عن نفسها: "أنا شخصية للأسف كتومة جدا، لكن أهلي بيحسوا بيا، وخصوصا بنتي وأحفادي ويفضلوا يسألوني مالك وفي الآخر بعترف بكل حاجة".

في حاجات شرختني:

وعن سؤالها ما الذي يمكن أن يوصلها لمرحلة الضيق قالت: "في حاجات كتير حصلت لي ممكن تكون أثرت فيا بشكل أذاني، لكن كان غصب عني، وأكيد في حاجات كتير شرختني وافتكرت إني مش هفتكرها، لكن فيه حاجات كتير أثرت عليا من صغري".

بابا اتوفى وماما سابتني:

وأوضحت أن أكبر أزماتها في الحياة كانت وفاة والدها وترك والدتها لها وقالت: "أنا أكبر أزمة في حياتي كسرتني فعلا كانت وفاة بابا وأنا لسه عيلة صغيرة وإن مامتي سابتني في وقت بدري أوي سابتني ومشيت، وكنت فاكرة أني مش محتاجاها وطلعت محتاجاها، وانشغلت بالشهرة والنجومية عن روتانا ابنتي وأني مش عارفة أغير ده دلوقتي".

محدش بينسى وجعه:

وعن أزماتها النفسية المتكررة قالت: مفيش حد بينسى وجعه ولا بينسى حاجة وبتفضل مأثرة فيه طول العمر ومهما حاول يعالجها بيعالج 10% منها، بدواء أو دكتور نفسي، الكلام بيريح بس مش بيجيب نتيجة".

أتمنى ربنا يريحني:

وعن سؤالها عن أمنيتها في العام الجديد 2022 قالت: أنا مش بتمنى حاجة في الدنيا بقالي كتير غير أن ربنا يخفف الضغط عليا شوية لأني مش قادرة أنا استويت خلاص".

هعتزل قريب:

قالت: "أنا مش هستمر كتير في المجال الفني وهعتزل بمجرد بلوغي لسن محدد، فأنا مش همثل بعد الخمسين لو ربنا إدانى العمر، عمرى مش قليل عملت فيه حاجات كويسة، محتاجة أعيش لأن عمري اللي فات اتسرق".

محتاجة اتمتع باحفادي:

قالت غادة عن حياتها الشخصية: أنا عايزة أتمتع بعمري اللي باقي مع بنتي وأحفادي عشان أعوضهم عن أي وقت انشغلت فيه عنهم".

الكبر عبر:

قالت غادة بعدما وضعت مكياج يجعلها ترى نفسها في سن الثمانين: "الكبر عبر التقدم في السن شيء قبيح جدا وأنا مقدرش أتحمل الفكرة دي إطلاقا".

بنتي رفضت تكون مديرة أعمالي:

وعند سؤالها عن علاقتها بابنتها قالت: "علاقتنا قوية جدا، وحاولت أقنعها عشان تكون مديرة أعمالي مرضيتش، روتانا مالهاش في الفن أوي، وفرحت لما وافقت أنها تبقى معايا في شغلي، خاصة لإن شغلها في الطيران مختلف عن الفن جدا، علاقتي بروتانا تتعدى علاقة الأم بابنتها، إحنا صحاب أوي، وأحيانا بحس أنها أمي لإنها خايفة عليا وبتنظم كل حاجة ليا".