الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطعيم 98% من أطفال كفر الشيخ ضد شلل الأطفال

تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمديرية الشئون الصحية التي قامت بالمشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات حتى الآن، وذلك خلال 4 أيام  قد تمكنت تغطية نسبة بلغت 98% وبلغ عددهم 535382 طفل على مستوى المحافظة.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أنه يتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بالمجان، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة، موجهة الشكر الفرق الطبية المشاركة في الحملة ، وأثنت على ما تم تحقيقه حتى الآن في ظل الظروف الاستثنائية الحالية ، والطقس شديد البرودة.

وتصدرت إدارة سيدى سالم الصحية الإدارات الصحية بنسبة تغطية 100.1%، تلتها إدارتى الرياض وبيلا بنسبة تغطية 100% .

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن  انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 ديسمبر 2021، بمشاركة 1385 فريق متحرك وثابت بكافة مراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

ووجه نورالدين، مديرية الصحة بإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك في المدة المعلنة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المستهدف للتطعيم 546 ألف و86طفل وطفلة في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض كفر الشيخ وعدد الفرق 1385 فريق، مشيرة إلى أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام "الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ"، مشيرة إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات وحصر أي عرب رحل، إلى جانب توفير جميع المعدات “فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة”.
 

الصحة اطفال تطعيم شلل كفر الشيخ

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