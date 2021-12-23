حبس هارب من 22 سنة سجن في قضايا تزوير

قررت النيابة العامة بالأزبكية حبس مدان 4 أيام على ذمة التحقيقات لهروبه من 22 سنة سجن، وجرى القبض عليه أثناء وجوده بمنطقة رمسيس بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وطلبت النيابة من رجال المباحث سرعة إعداد التحريات حول نشاط المتهم الإجرامي لبيان ارتكابه جرائم جديدة من عدمه أثناء الهروب من تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

كانت وحدة مباحث قـسـم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا (أموال عامة – تزوير) بإجمالي حبس 22 سنة، أثناء تردده على دائرة القسم؛ وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده، اعترف بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.