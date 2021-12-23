اليوم.. «إيتيدا» تُنظم ندوة حول عالم «الميتافيرس»

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، ندوة حول عالم "الميتافيرس" الافتراضي، وذلك اليوم الخميس 23 ديسمبر عبر الإنترنت.

وستسلط الندوة الضوء على العناصر الأساسية المكوّنة لعالم "الميتافيرس"، مع شرح إمكاناته وأوجه عدم اليقين المرتبطة بهذا العالم الافتراضي.

وأسست وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات في عام 2001، بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات، وذلك لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها، ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتحسن قدراتها الداخلية، ويهتم بوضع معايير قياسية للصناعة من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل هذه الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.

في سياق متصل، نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ملتقى توظيفي عبر الإنترنت، شارك فيه 40 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدد من شباب الخريجين.

ويأتي الملتقى في إطار حرص الهيئة على تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين بفرص العمل المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري، والترويج لبرامج الهيئة وخدماتها المختلفة، كما يأتي انطلاقًا من دور الهيئة في رفع الوعي الوظيفي لدى الشباب المصري والتيسير عليهم للحصول على فرص عمل مناسبة.

وألقى المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي للهيئة، كلمة أكد فيها أن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري من القطاعات كثيفة العمالة، وسلط الضوء على الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية والاستثمارات الضخمة غير المسبوقة لتطوير البنية التحتية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية بما عزز من الاستجابة السريعة والمرونة تجاه ما فرضته جائحة كورونا من نماذج العمل من المنزل. كما استعرض الدور الاستراتيجي للهيئة في تطوير المهارات الرقمية للشباب وإعداد الكوادر المحترفة للعمل محليًا وعالميًا في مختلف التخصصات، وتأهيلهم لوظائف المستقبل والعمل عن بُعد، وذلك من خلال تنفيذ عدة برامج منها "مبادرة مستقبلنا رقمي" و"رواد تكنولوجيا المستقبل" وبرامج تعلم اللغات وغيرها، حيث قامت الهيئة بتدريب 162 ألف شخص، كما وفرت 22 ألف وظيفة جديدة خلال عام 2021.



وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة عن تفاصيل استراتيجية جديدة تم وضعها بالتعاون مع شركة Ernst & Young العالمية لخدمات الاستشارات، والتي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية من منتجات وخدمات التعهيد العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ستسهم في توفير العديد من البرامج التدريبية والمبادرات التي ستُنظَم تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تدريب 200000 شخص بميزانية تبلغ 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022.



وسجل لحضور الملتقى حوالي 6200 شاب وشابة. وأعلنت عدة شركات بالملتقى عن وجود حوالي 5700 فرصة عمل جديدة للشباب، وجاءت وظائف خدمات الأعمال وخدمة العملاء باللغات الأجنبية ضمن الوظائف الأكثر طلبًا بشركات خدمات التعهيد العابرة للحدود، في حين جاءت وظائف مطور برمجيات Java ومطور الويب المتكامل ومهندس جودة واختبار البرمجيات ضمن الوظائف الأكثر طلبًا بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية.



وتضمنت فعاليات الملتقى عقد ورش عمل قدمها 15 متحدث وخبير من شركات محلية وعالمية، وجلسات لتوعية الشركات بفكرة التوظيف عن بُعد ومزايا العمل عن بُعد، وأيضًا جلسات للتوعية والتعريف بمميزات العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود.