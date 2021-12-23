أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الخميس 23-12-2021

يقدم “الدستور” أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 23-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنتها الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الخميس 23-12-2021

سعر الحديد اليوم

تراوحت أسعار الحديد اليوم ما بين 14850 – 15000 جنيه، وجاء سعر حديد التسليح اليوم في السوق المصري، متوسط السعر أرض المصنع ما بين 15000 جنيه للطن، و15200 جنيه للطن.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

سعر الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت تراجعا منذ مطلع هذا الشهر بحوالي 40 جنيها تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلي 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيه للطن.

سعر الرمل اليوم

وجاءت أسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، ووصل سعر الجرار الواحد من الرمل 4م إلى حوالي 360 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر السيارة الكبيرة الـ13م من الرمل إلى 1200 جنيه مصري، و السيارة الكبيرة الـ20م وصل سعرها اليوم إلى 1800 جنيه

أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الخميس 23-12-2021

وعليظى صعيد آخر ، ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال الفترة "يناير-أكتوبر" من العام الحالي بنحو 3 % لتسجل ماقيمته 5.330 مليار دولار مقابل 5.175 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية تراجع إجمالي صادرات "الصناعات المعدنية" خلال العشر شهور الأولى من العام الحالي بنحو 10% مسجلة 3.673 مليار دولار مقابل 4.077 مليار دولار

خلال نفس الفترة من 2020، مشيرا الى أن صادرات مصر من"الحديد الصب والصلب" شهد نموا قياسيا بنحو 189% ليسجل 1.490 مليار دولار مقابل 516 مليون دولار،وزادت صادرات مصر من"الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من حديد صلب" بنحو 30% لتسجل ما قيمته 268 مليون دولار مقارنة بنحو 206 ملايين دولار.