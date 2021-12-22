الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

السلطات الصحية الأمريكية تجيز استخدام حبوب فايزر المضادة لكورونا

فايزر
فايزر

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الأربعاء الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات فايزر، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المرضى بالحصول على العلاج.


وقالت المسئولة في الإدارة المذكورة (إف دي إيه) باتريسيا كافازوني في بيان "توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحوّرات جديدة".

وأضاف "إف دي إيه" أن هذه الحبوب يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عالٍ والذين يبلغون 12 عامًا وما فوق.

وهذا العلاج التي تسوقه فايزر باسم باكسلوفيد، هو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض، وفق "إف دي إيه".

وتساهم هذه الحبوب في خفض حالات الاستشفاء والوفيات لدى المعرضين للخطر بنسبة تناهز تسعين في المئة إذا تناولوها خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض وفقًا للتجارب السريرية التي شارك فيها أكثر من 2200 شخص.

ولم تسجل وفيات خلال هذه التجارب. وكان المشاركون غير ملقّحين كما كانوا عرضة لخطر الإصابة بشكل حاد من كوفيد-19.


وأعلنت شركة فايزر أيضًا أن علاجها المضاد للفيروسات هذا سيكون فعالًا ضد المتحورة أوميكرون.

وتعمل مضادات الفيروسات عبر الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، وبالتالي إبطاء المرض. 

وتمثل هذه العلاجات مكملًا رئيسيًا للقاحات للوقاية من كوفيد-19، خصوصًا لأنها سهلة الاستخدام ويمكن تناولها ببساطة في المنزل.
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من شركة فايزر في نوفمبر عشرة ملايين من هذه الحبوب مقابل 5,29 مليار دولار مع تأكيد الرئيس جو بايدن أنها ستوزع مجانًا على المواطنين.

وذلك بعد أن ذكرت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه تم الكشف عن  حالات إصابة بالسلالة في 33 ولاية أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جاسمين ريد، إنه من المتوقع أن تزداد نسبة الإصابات بأوميكرون بينما لا تزال سلالة دلتا هي السلالة السائدة في البلاد، حيث تمثل 96% من الحالات.

إدارة الغذاء مكافحة الوباء العلاج مختبرات فايزر الدواء الأميركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

حلول بديلة.. أين وصلت مصر في ملف تحلية المياه؟ (رسوم توضيحية)

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الأهلي بطلا لكأس السوبر الأفريقي

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما