الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

انتهاء تصوير حلقات مسلسل «خارج السيطرة» بالتزامن مع عرضه

مسلسل خارج السيطرة
مسلسل خارج السيطرة

انتهى المخرج أحمد خالد، صباح اليوم، من تصوير جميع حلقات مسلسل "خارج السيطرة" وأعلن أحمد خالد عن انتهاء التصوير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشر صورا تجمعه بفريق عمل المسلسل الذى استمر تصويره لأكثر من 4 أشهر.

وبدأت منصة شاهد فى عرض حلقات العمل مطلع الأسبوع الماضي لينضم لقائمة المسلسلات التى انطلقت مؤخرًا عبر منصة شاهد.

مسلسل خارج السيطرة، إخراج أحمد خالد، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي into the dark، فيما ستدور أحداثه في 10 حكايات منهما ٤ حلقات مصرية، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة في إطار من الرعب، ويتولى إخراج الحلقات المصرية أحمد خالد.

ويتناول مسلسل خارج السيطرة  قصة مجموعة من الشباب يقيمون في قصر، ويلعبون لعبة تتسبب في مواجهتهم لأمور غريبة.

وبدأ المخرج أحمد خالد فى مونتاج الحلقات المتبقية من العمل بالتزامن مع عرضه على منصة شاهد.

وانطلقت الحلقة الأولى تحت عنوان اسفل ويقوم ببطولتها عدد من نجوم الخليج، بينما انطلقت الحلقة الثانية من حكايات مسلسل "خارج السيطرة- into the dark" المأخوذ عن فورمات أمريكي، يوم السبت الماضى، والتى تحمل عنوان "الفرصة"، من إخراج أحمد خالد على، ويقوم ببطولتها الفنان حسن الرداد وسوسن بدر ومحمد شاهين، على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الحلقة حول توفيق، مدير عام إحدى الشركات الكبرى الذي يعلن عن إجراء مسابقة بين اثنين من موظفيه هاني ويجسده حسن الرداد وشريف "محمد شاهين"، لحصول أحدهما على منصب نائب المدير.

وتحمل الحلقة الثالثة عنوان "مدد" بطولة طارق عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، الممثل السوداني محمود السراج، ثراء جبيل، ومن إخراج أحمد خالد، وتدور أحداث الحلقة في عن عالم الموالد بإحدى القرى الريفية التي ينتشر فيها الدجالين وتحدث لها بعض الوقائع المريبة.

أما الحلقة الرابعة  تحمل عنوان "فوبيا"، بطولة فتحي عبد الوهاب، داليا شوقي، وإخراج أحمد خالد، تدور أحداثها عن مرض نفسي يتمثل في الفوبيا من مغادرة المنزل والخوف من الاختلاط بالبشر.

وتحمل الحلقة الخامسة اسم "شبح البدروم"، من بطولة هبة عبدالغني ونور إيهاب ومعتز هشام ويوسف وائل نور وإسراء رخا وعبدا لرحمن عامر وعمر عمر، ومن تأليف لاري نبيل، وإخراج محمد بكير.

ويعرض مسلسل "خارج السيطرة" حاليا على منصة شاهد، ويضم 10 قصص رعب تدور أحداثها في عدد من الدول العربية منها مصر والسعودية.

مسلسل "خارج السيطرة " يقوم  ببطولة كل حلقة عدد من الفنانين أبرزهم  حسن الرداد وفتحى عبد الوهاب وسوسن بدر وحنان مطاوع ونور إيهاب ومحود حجازى وميس حمدان. 

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