لمحبي الكوميديا .. أفلام تسعدك مشاهدتها في رأس السنة

أيام ونستقبل العام الجديد، وفيه يحتفل كل شخص بطريقته، البعض ينظم حفلات أوخروجه مع أصدقاء، وآخر يقضى ليلة رأس السنة في المنزل، ويشاهدة التلفزيون خاصة الأفلام الكوميدية ، ونستعرض أبرزها :

اللمبي

فيلم كوميدي من بطولة محمد سعد، حلا شيحة، عبلة كامل ، كانت ولا تزال هذه الكوميديا ​​من عام 2002 تلقى نجاحًا كبيرًا حتي الأن، وتناسب ليلة رأس السنة.

الناظر

فيلم كوميدي من بطولة الراحل علاء ولي الدين، من أشهر الأفلام المصرية على الإطلاق، تم إنتاجه عام 2000 ومازال ينال إعجاب الكثيرين حتي الأن.

صعيدي في الجامعة الأمريكية

صعيدي في الجامعة الأمريكية من أنتاج عام 1998، بطولة كل من محمد هنيدي وأحمد السقا وهاني رمزي ومنى زكي وغادة عادل.

غبي منه فيه

فيلم غبي منه فيه، إخراج رامي إمام وبطولة هاني رمزي ونيللي كريم وحسن حسني ، أنتاج عام 2004، من أشهر الافلام الكوميدية في السينما المصرية.

عسل اسود

من أشهر أفلام الكوميديا، إنتاج عام 2010، بطولة أحمد حلمي في دور سيد العربي ، مصري يبلغ من العمر 30 عامًا يعود إلى وطنه بعد 20 عامًا في أمريكا.

فول الصين العظيم

من أشهر أفلام الكوميديا الذي أنتج عام 2004، بطولة محمد هنيدى.