إحالة خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة في مدينة نصر للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة خادمة إلى محكمة الجنح؛ فياتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى منطقة مدينة نصربمحافظة القاهرة.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات واقعة سرقة شقة أحد المواطنين فى مدينة نصر، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية ، 4 ساعات مـن داخل مسكن والدة زوجته الكائن بـذات العقار، واتهم إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية كانت تعمل لديه بمسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان اختبائها طرف شقيقتها، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليه، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية" إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية.

وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.