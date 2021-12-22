الأدلة الجنائية بحريق مصنع بلاستيك: ماس كهربائي بماكينة اللحام

عاين فريق من رجال الأدلة الجنائية، آثار حريق هائل نشب داخل مخزن بسطح مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الثانية بمنطقة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وكشفت المعاينة الأولية للحريق، أن ماس كهربائي في ماكينة لحام وراء نشوب الحريق، أثناء القيام بأعمال صيانة في المخزن على سطح المصنع، وامتدت النيران لتلتهم محتويات المخزن بالكامل، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

بداية الواقعة كانت بلاغا إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد بنشوب حريق هائل بأحد مصانع البلاستيك الموجودة في المنطقة الصناعية الثانية في السادس من أكتوبر، وتصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من سطح المصنع.

ودفعت الحماية المدنية على الفور بـ10 سيارات إطفاء، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق الذي اشتعل في مخزن موجود على سطح مصنع البلاستيك، تسبب في التهام معظم محتويات المخزن من الداخل، دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمصانع المجاورة، وجرت عملية التبريد، كما انتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحريق، وعاينت آثار الحريق والخسائر داخل المصنع، وطلبت تحريات رجال الشرطة حول الواقعة، وفحص هندسي لإجراءات الأمن والسلامة داخل المصنع لتحديد المتسبب في تفاقم الحريق، كما انتدبت المعمل الجنائي لرفع الأدلة من مكان الحريق للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.