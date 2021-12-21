«عندنا انفصام».. الباز: الشعب المصرى يشاهد الفنان ويستمتع ولو اعتزل يبارك له

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن اتحاد النقابات الفنية أصدر بيانًا علق فيه على فنانة وصفها بالمغمورة، زعمت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على فيسبوك أنها لم تستطع دخول مجال الفن لأنها لا تريد تقديم تنازلات.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الناس بدأت تبحث عن الفنانة المغمورة، ومقطع الفيديو، لأن الواقعة لم تكن متداولة قبل هذا البيان الصادر عن اتحاد النقابات الفنية، قائلًا: "مكنتش شايف في داعي لإصدار البيان، لأن الفنانة المغمورة لا يعرف أحد حتى اسمها".