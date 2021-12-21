الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل تحقيقات النيابة فى قضية إنتاج جبن مخلوط بـ«طلاء الحائط»

النائب العام
النائب العام

أمرت النيابة العامة بحبس 2 احتياطيًّا لاتهامهما بالغش في إنتاج الجُبن وإدارة منشأة غير مرخصة لتصنيعه بشبين الكوم.

تلقت النيابة العامة بلاغًا من نائب رئيس المكتب المركزي لمراقبة الأغذية (بمركز تلا) في شبين الكوم بعثوره ولجنة من المكتب وإدارة التموين على كميات وأوزان كبيرة من الجُبن المتعفن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنعٍ غير مرخص لإنتاجه، تنبعث منها رائحة مادة طلاء الجدران، حيث تبينوا خلط تلك المادة مع مكونات الجُبن، وأنّ المدير المسئول عن المصنع قد فرّ هاربًا أثناء مواجهته، وأفاد مالك المنشأة بعدم ترخيصها، فتولت النيابة العامة التحقيقات. 

وعاينت المنشأة محل الواقعة وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على ما بها من جُبنٍ تمهيدًا لفحصه بيانًا لمكوناته ومدى صلاحيته للاستخدام، وتبينت عدم صدور أي تراخيص بشأنها، فعينت الحراسة المشددة عليها، وسألت النيابة العامة مُحرّر البلاغ فأوضح أن المتهم المسئول عن إدارة تلك المنشأة يخلط مكونات الجُبن بموادّ كيميائية مما يستخدم في الطلاء لزيادة كثافتها وسُمكها.

وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المتهمين المسئولين عن نشاط التصنيع والإنتاج بالمنشأة، وأكدت أنّ العاملين فيها ليسوا على علم بالجريمة محل التحقيقات، وتوصلت التحريات إلى أن الكمية المضبوطة كانت معدة للبيع والتوزيع على جمهور المستهلكين.

وبإلقاء القبض على بعض المتهمين استجوبتهم النيابة العامة فيما نُسب إليهم من إقامتهم وإدارتهم منشأة صناعية بغير ترخيص، والغش في إنتاج الجُبن وإعداده للبيع، وحيازة سلع بقصد الاتجار بها غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، أنكروا وادعوا أن التصنيع يُجرى لصالح آخر هارب، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس اثنين منهم -هما مالك المنشأة ومُورد الألبان إليها- أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

مصنع النيابة العامة حبس متهم شبين الكوم حبس متهمين مراقبة الأغذية طلاء الجدران

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وائل لطفي

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تفاصيل تحقيقات النيابة فى قضية إنتاج جبن مخلوط بـ«طلاء الحائط»

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