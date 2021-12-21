إطلاق الاجتماعات التحضيرية للنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، الذي يضطلع بمهام السكرتارية التنفيذية للمنتدى، على مدى الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية في هذا الصدد، كان في مقدمتها ورشة عمل حول التصدي للإرهاب من المنظور الإفريقي، وورشة عمل حول النزوح القسري واستدامة السلام في إفريقيا.

وبحثت الاجتماعات سبل التصدي للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية في هذه المجالات والنظر في التدابير والحلول المبتكرة طويلة الأجل التي يمكن أن تسهم في معالجتها.

وتأتي تلك الاجتماعات في إطار الإعداد للنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين،

ملفات الاجتماعات التحضيرية لمنتدى أسوان

واستهدفت ورشة العمل الأولى مناقشة الإطار العالمي لمكافحة الإرهاب والتحديات الجسام التي تواجه المجتمع الدولي والقارة الإفريقية.

كما تناولت التداخل المتزايد بين الإرهاب والمخاطر المتشابكة وحتمية تبني مقاربة شاملة تضمن مشاركة فعالة على المستويين الوطني والمحلي.

من ناحية أخرى، استهدفت ورشة العمل الثانية مناقشة التحديات المتعلقة بالنزوح القسري في إفريقيا بما يشمل العلاقة بين تغير المناخ والنزوح القسري وتأثير ذلك على السلام والتنمية المستدامين في إفريقيا، بالإضافة إلى حتمية إدماج النزوح القسري في جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وشهدت كلتا الورشتين مشاركة واسعة من قبل العديد من المسئولين رفيعي المستوى من ممثلي عدد من الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية التابعة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، فضلًا عن مشاركة عدد من مسئولي وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حرص العديد من الخبراء والأكاديميين والمحللين على المشاركة الفاعلة في المناقشات.

وأوضح السفير أحمد عبد اللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولي، أن المخرجات التي خلصت إليها ورشتي العمل سيكون لها إسهام مهم في إثراء عدد من محاور النقاش خلال جلسات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثالثة المنتظر عقده العام المقبل.