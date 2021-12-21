الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لميس الحديدى تعلن مواعيد برنامج «الفرصة فى كلمة أخيرة»

لميس الحديدي
لميس الحديدي

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، أن غدًا الأربعاء ستكون الحلقة الأولى من برنامج "الفرصة في كلمة أخيرة" على قناة "ON، في تمام التاسعة والنصف مساء.

وكشفت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" اليوم الثلاثاء، عن أن أول حلقتين من البرنامج ستكون حلقات تصفيات أولى، معلنة عن جوائز المسابقة وهي أن الفائز في المسابقة النهائية سيحصل على الجائزة الكبرى وسيتم الإعلان عنها غدًا. 

وتابعت أن في كل حلقة من برامج "الفرصة في كلمة أخيرة" الفائز فيها سيحصل على 100 ألف جنيه عن كل حلقة مقدمة من شركة "نرشيا" العقارية بالإضافة لجوائز أخرى مقدمة من بقية الشركاء، وأردفت الإعلامية: "هتلاقوا جوائز كتيرة جدًا مقدمة من شركاء البرنامج في مجالات مختلفة تخص الشركاء".
"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.

يشار إلى أن لميس الحديدي مقدمة برامج وإعلامية مصرية، تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحاصلة على الماجستير في الصحافة عام 1991، عملت بقناة CBC تم التصويت عليها كأفضل إعلامية في استفتاءات جريدة الأهرام والمصري اليوم في برامجها عام 2010 وحققت برامجها حينئذٍ أكبر نسبة من الإعلانات التجارية.

رئيس الوزراء هيلاري كلينتون مجدى يعقوب لميس الحديدى 100 ألف جنيه يوم الثلاثاء الإعلامية لميس الحديدي

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