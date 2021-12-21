الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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سياسي

«لغتنا العربية والعالم».. حزب المصريين بالغردقة يحتفي بـ«لغة الضاد»

احتفالية حزب المصريين
احتفالية حزب المصريين

عقدت أمانة حزب "المصريين" بالغردقة أمسية ثقافية بعنوان "لغتنا العربية والعالم"، اليوم الثلاثاء، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، إحدى أقدم اللغات التي نطق بها البشر منذ فجر التاريخ، وذلك بمشاركة عددًا من المتخصصين من دارسي اللغة العربية.

وأكد هاني عبد السميع عبد العزيز، أمين عام حزب "المصريين" بمدينة الغردقة، في بداية الأمسية الثقافية على أن لغة الضاد ربطت بين الشعوب من خلال الأدب والموسيقى والشعر والفلسفة، إذ كانت لغة التواصل الشائعة في مجالات التجارة والفن والعلم، مشيرًا إلى أن اليوم العالمي للغة العربية بمثابة نداء للتأكيد مجددًا على الدور الهام الذي تؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور الوصال بين الناس على صهوة الثقافة والعلم والأدب وغيرها من المجالات الكثيرة جدًا.

احتفالية حزب المصريين

وتابع "عبد السميع": "اللغة العربية لغة غنية ونابضة بالحياة توحد مئات الملايين من الناس في 22 دولة ناطقة بالعربية، وتربط نحو ملياري مسلم يستخدمونها في صلاتهم ودعائهم"، موضحًا أهمية اليوم العالمي للغة العربية فى التركيز علي إسهامات لغة الضاد في الإرث الإنساني والثقافي.

احتفالية حزب المصريين

وخلال كلمته، أكد محمد رأفت، أمين لجنة التعليم، على أن اللغة العربية تعد الركيزة الأساسية في الهوية العربية وإن الحفاظ عليها وتطويرها والعمل على نشرها رسالة سامية يجب أن تؤدى على أكمل وجه لتواكب العلوم الحديثة بالأخص في العصر الرقمي، مشيدًا بقرارات القيادة السياسية التى دائمًا ما تؤكد التمسك بالهوية العربية والعادات والتقاليد المصرية.

وأوضح عبد الله محمد عبد الصادق "أمين بحث العلمي" خلال كلمته، أن تاريخ اللغة العربية يزخر بالشواهد التي تبيّن الصلات الكثيرة والوثيقة التي تربطها بعدد من لغات العالم الأخرى، إذ كانت اللغة العربية حافزًا إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة، وأتاحت اللغة العربية إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي.

احتفالية حزب المصريين

ومن جانبها أوضحت كرستينا كرم، أمين لجنة الثقافة والفنون بالغردقة، أن اللغة العربية هي لغة حضارة وثقافة وعلم، وأنها من أكثر لغات العالم غنى وثراء، ومن أسرعها انتشارًا في الوقت الحالي، مضيفةً أنها اللغة الحاملة للثقافة العربية بامتداداتها التاريخية لقرون بعيدة، وأنها تمثل الجسر الواصل بين أبناء الأمة عبر 22 دولة عربية، وأنها تمثل كذلك حلقة الوصل بين العرب وتراثهم الممتد؛ مشيرةً إلى أنه يندر أن نجد في هذا العصر لغة يستطيع أبناؤها قراءة واستيعاب منتجها الثقافي الذي يعود لما يزيد على 15 قرنًا من الزمان.

جاء ذلك بحضور كل من، رشا محمد علي "أمين لجنة التثقيف"، محمود شبل "أمين مساعد لجنة التعليم"، ولفيف من قيادات وأعضاء أمانة حزب "المصريين" بالغردقة.

 

 

 

احتفالية حزب المصريين
احتفالية حزب المصريين
احتفالية حزب المصريين
اللغة العربية حزب المصريين اليوم العالمي للغة العربية الهوية العربية الثقافة والفنون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

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