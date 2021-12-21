إعدام طن كبدة و5 أطنان بامية غير صالحة للاستهلاك فى البحيرة

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدى الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والمخابز بكفرالدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدي لتصرفه في 195 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار البيع للأنشطة المختلفة، وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

كما قامت الحملة بإعدام طن و100 كيلو جرام من الكبدة المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 5 طن بامية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و5 آلاف عبوة عصير منتهية الصلاحية.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على مواصلة الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة ومديرية التموين والتجارة الداخلية من أجل المساهمة في الحد من التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات الخاصة.