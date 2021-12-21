قبل طرحه بالسينمات.. إذاعة أغنية فيلم «الكاهن» على «نجوم إف.إم»

بدأت إذاعة "نجوم أف.إم" في بث أغنية فيلم "الكاهن" وذلك قبل طرحه بالسينمات، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وتغنيها المطربة نهال نبيل، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيي، وتوزيع خالد نبيل، راب محمود عزب، ومن المقرر عرضه في السينمات يوم 29 ديسمبر الجارى.

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

تستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهم الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

وتدخل درة بطلة فيلم الكاهن قريبا تصوير مسلسلها الجديد المشرحة، وهو من أعمال منصة شاهد الأصلية ومن إنتاج صادق الصباح ويتكون من عشر حلقات وينتمي لنوعية السيكودراما، وقد حققت درة نجاحا في البطولات المطلقة خارج رمضان منذ فترة بأعمال مميزة جدا مثل الشارع اللي ورانا وبلا دليل وصولا لحكاية غالية في زي القمر الذي تصدر التريند المصري وحصل على إشادات كثيرة من الجمهور والنقاد.

ويشاركها بطولة المشرحة النجوم عادل كرم ودياب، علي الطيب ومها نصار. ومن إخراج وتأليف تامر نادي

يذكر أن المخرج عثمان أبولبن قدم العام الماضى فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، الراحلة رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل، تأليف أمانى التونسى.. تدور الأحداث في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهما شيئا مستحيلا تحقيقه على أرض الواقع.