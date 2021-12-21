الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط ترويج 220 طربة حشيش فى بنى سويف والبحيرة

حشيش
حشيش

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولة ترويج 220 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتي «بني سويف – البحيرة».

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديريتي أمن “بني سويف - البحيرة” نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرتي قسمي شرطة (بنى سويف - النوبارية)، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

مديرية أمن بني سويف

ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة.. وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجرامًا – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة (حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النوبارية، وبحوزته) 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليوني ومائتان ألف جنيه تقريبًا، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيَّما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

المخدرات 220 طربه الحشيش بني سويف البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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