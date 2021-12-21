إحالة أوراق متهم بقتل صديقه للمفتى فى الإسماعيلية

أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية، أوراق الشاب المتهم بقتل صديقه، بعد أن وضع له السم في قطعة جاتوه، بعد أن استدرجه على قهوة بالموقف العمومي لمحافظة الإسماعيلية لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بمصرع «سامي.م»، 30 عامًا عامل في الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة، مدير مباحث الإسماعيلية ورئيس مباحث المديرية، ورئيس مباحث قسم ثالث، وتوصلت التحريات إلى أن خلافًا نشب بين المجني عليه وأحد أصدقائه بسبب 500 جنيه، دفعه إلى وضع السم له فى قطع من الجاتوه وقدمها له، وتوصل فريق البحث الجنائي لهوية الجانى، وتبين أنه زميل للمجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار، وتمكنت حملة مكبرة من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه.

وعقب ضبط القاتل، تبين أنه صديق الضحية، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجني عليه بـ500 جنيه ولعدم مقدرته على سدادها عقد العزم على التخلص منه، فاشترى قطع جاتوه ودس مادة سامة بها، وقدمها له أثناء جلوسهما بمقهى بالموقف العمومي بمحافظة الإسماعيلية، وعقب تناولها شعر بحالة إعياء نقله للمستشفى إلا أنه توفى واستولى منه على 1000 جنيه، تم بإرشاده ضبط المادة السامة والمبلغ المالي المستولى عليه.

قال المتهم في أقوله خلال التحقيقات، إنه تخلص منه بوضع "السم" له في قطعة جاتوه، بعد استدراجه على قهوة بالموقف العمومي لمحافظة الإسماعيلية.

وأشار المتهم في التحقيقات، أنه قرر التخلص من صديقه بسبب كثرة مطالبته بسداده دين 500 جنيه، وافتضح أمره بين بعض زملائه، وقام المجني عليه خلال نقل صديقه المجني عليه لمستشفى الصدر، واستولى من "حافظة نقوده" على مبلغ مالي آخر قيمته ألف جنيه، وتركه في المستشفى وفر هاربًا، وتخلص من باقي السم الذي كان بحوزته في حمام المستشفى.