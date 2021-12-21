الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل.. الأسباب والعلاج

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل

الغُدَّة الدرقية هي غدة صغيرة، يبلغ قياسها حَوالى 5 سم، تقع تحت الجلد تحت تفاحة آدم في الرقبة، وتلعب دورا حاسما في مساعدة نمو دماغ الطفل الطبيعي أثناء الحمل.

ونرصد في التقرير التالي وفقا لموقع «timesofindia»، أسباب قصور الغدة الدرقية وأعراضه وتشخيصه ومخاطره وعلاجه أثناء الحمل.

أسباب وعوامل الخطر لقصور الغدة الدرقية أثناء الحمل

مرض هاشيموتو: يتسبب مرض المناعة الذاتية هذا في قيام الجهاز المناعي  بإنتاج الأجسام المضادة لبيروكسيداز الغدة الدرقية «TPO»، التي تهاجم الغدة الدرقية. 

نقص اليود: نظرًا لأن اليود مطلوب لإنتاج هرمون الغدة الدرقية ، فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التوليف.

تاريخ مشاكل الغدة الدرقية: يهدف علاج فرط نشاط الغدة الدرقية  إلى خفض مستويات الهرمونات التي قد تؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

علاجات أخرى: قد تؤدي العمليات الجراحية أو العلاجات الإشعاعية لإزالة أورام الغدة الدرقية أو العلاجات الأخرى حول الرقبة إلى الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة: قد تعاني بعض النساء الحوامل من التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة  بعد الولادة. 

العمر: قد تكون النساء الحوامل فوق 30 عامًا في خطر متزايد.

تاريخ الحالات الطبية: قد يؤدي وجود تاريخ من العقم أو الولادة المبكرة أو مرض السكري من النوع الأول إلى زيادة المخاطر.

أعراض وعلامات قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل

زيادة الوزن

صوت أجش

ضيق في التنفس

الحيض غير المنتظم

معدل ضربات القلب البطيء

إمساك

عدم تحمل البرد

وجه متورم

تشنجات العضلات

الم المفاصل

علاج قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل

يُعد استبدال هرمونات الغدة الدرقية بالليفوثيروكسين العلاج الأساسي لقصور الغدة الدرقية أثناء الحمل ومع ذلك ، فهو متاح فقط بوصفة طبية،  لا ينبغي أن يؤخذ هذا الدواء مع حبوب منع الحمل قبل الولادة تحتوي على الحديد  و الكالسيوم لأنها قد تعيق امتصاص يفوثيروكسين. يجب الحفاظ على فجوة لا تقل عن أربع ساعات بين القرصين.

مضاعفات قصور الغدة الدرقية في الحمل

للأم

قصور القلب الاحتقاني 

تشوهات المشيمة

فقر الدم لدى الأمهات 

تسمم الحمل

نزيف ما بعد الولادة 

اعتلال عضلي

الإجهاض أو الإملاص

للطفل - الجنين

ولادة قبل الوقت المتوقع

مشاكل الغدة الدرقية

انخفاض الوزن عند الولادة

تضخم الغدة الدرقية 

الوذمة المخاطية عند الأطفال

الغدة الدرقية اضطراب في الغدد الصماء هرمونات الغدة الدرقية تلعب دور ا حاسم ا نمو دماغ الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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