الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

علاج الإدمان: برامج توعوية بأضرار المخدرات في 75 مدرسة بالدقهلية

برامج توعوية بأضرار
برامج توعوية بأضرار المخدرات

أعلن صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار المخدرات في 75 مدرسة بمحافظة الدقهلية، حيث استهدفت 14500 طالب وطالبة و18 كلية بجامعة المنصورة و4 معاهد عليا بالمحافظة.

وأكد الصندوق، أن الحملة استهدفت 19200 طالب وطالبة، حول أضرار تعاطى المخدرات حيث تم تنفيذ الأنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان  وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان ، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 45 مركز شباب على مستوى المحافظة استهدفت 8700 شاب.

وأشارت صندوق علاج الإدمان، إلى أنه تم تنفيذ مبادرات توعوية بعدد 19 نشاط طوال فترة الصيف استهدفت المصطافين على الشواطئ والشباب وأسرهم في الميادين العامة بالمحافظة استهدفت 10 شاب وأسرهم  من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل احمرار العين المستمر، وعدم الاتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالى من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو فى حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي فى حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ،وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب المتطوعين لدى الصندوق كذلك تنفيذ مبادرة "توصل بالسلامة" بالمواقف العمومية  لتوعية السائقين بأضرار تعاطى المخدرات بالمحافظة.

صندوق صندوق مكافحة الادمان التضامن الاجتماعي الادمان مركز شباب وزارة التضامن علاج الإدمان مكافحة الإدمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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