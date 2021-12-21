الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو: 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو
طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء ، 38إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 27 عن أمس الاثنين ، و14 حالة عن يوم الثلاثاء الماضي.
 

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، ثلاثة أشخاص ، بدون تغيير، عما تم تسجيله أمس الاثنين ، بحسب ما ذكره مسؤولو قطاع الصحة. أما على مستوى البلاد، فيصل الرقم إلى 28 حالة،  بارتفاع بواقع حالة عما تم تسجيله أمس الاثنين .

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة القول إنه تأكد إصابة 14 مسافرا دخلوا اليابان في الفترة من 12 و 16 ديسمبر الجاري بمتحور أوميكرون.
 

وتقول الوزارة إن المسافرين، وتتراوح أعمارهم بين أقل من 10 أعوام والستينيات، وصلوا مطارا هانيدا وناريتا القريبين من طوكيو ومطار كانساي الدولي في غرب اليابان. وكان المسافرون قادمون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.
 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بمتحور أوميكرون في اليابان 82 حالة.

ويذكر أن ألمح وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو إلى أن الحكومة ستطلب من الجيش الأمريكي ضمان تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا، بعدما حدثت بؤرة تفش للعدوى في قاعدة باليابان .

وقال المسئول الياباني - حسب ما نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية - إن الحكومة تدرك تماما أن المجتمعات المحلية قلقة إزاء البؤرة .

وتفقد هيروكازو المناطق القريبة من قاعدة كامب هانسن في مقاطعة أوكيناوا، وقال إن الجانب الأمريكي أخبر اليابان بأنه يشاركها هذه المخاوف وأنه يحمل المسألة على محمل الجد وأن حاملي الفيروس يخضعون لحجر صارم داخل القاعدة.


يذكر أن أكثر من 150 فردا وموظفا أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في قاعدة كامب هانسن، وكان من بينهم مصابون بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

ومن جهة أخري، أقر البرلمان الياباني اليوم الاثنين موازنة تكميلية قياسية بقيمة 36 تريليون ين (320 مليار دولار) للعام المالي 2021، لتسهم بتمويل جزئي في أحدث حزمة اقتصادية للحكومة لإعادة الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا إلى مسار التعافي القوي.

أوميكرون فيروس كورونا كورونا حكومة العاصمة اليابانية اليابان السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

واحدة للعلوم وجزيرة خضراء.. «البحث العلمي» عصا السيسي السحرية لتنمية الصعيد

هدية الرئيس السيسي.. «مستقبل وطن» يسلم مواطنًا بالسيدة عائشة سيارة ومبلغًا ماليًا

القبض على محاسب يتاجر فى النقد الأجنبى بالمنوفية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

بدء أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه