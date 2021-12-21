طوكيو: 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء ، 38إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 27 عن أمس الاثنين ، و14 حالة عن يوم الثلاثاء الماضي.



ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، ثلاثة أشخاص ، بدون تغيير، عما تم تسجيله أمس الاثنين ، بحسب ما ذكره مسؤولو قطاع الصحة. أما على مستوى البلاد، فيصل الرقم إلى 28 حالة، بارتفاع بواقع حالة عما تم تسجيله أمس الاثنين .

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة القول إنه تأكد إصابة 14 مسافرا دخلوا اليابان في الفترة من 12 و 16 ديسمبر الجاري بمتحور أوميكرون.



وتقول الوزارة إن المسافرين، وتتراوح أعمارهم بين أقل من 10 أعوام والستينيات، وصلوا مطارا هانيدا وناريتا القريبين من طوكيو ومطار كانساي الدولي في غرب اليابان. وكان المسافرون قادمون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بمتحور أوميكرون في اليابان 82 حالة.

ويذكر أن ألمح وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو إلى أن الحكومة ستطلب من الجيش الأمريكي ضمان تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا، بعدما حدثت بؤرة تفش للعدوى في قاعدة باليابان .

وقال المسئول الياباني - حسب ما نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية - إن الحكومة تدرك تماما أن المجتمعات المحلية قلقة إزاء البؤرة .

وتفقد هيروكازو المناطق القريبة من قاعدة كامب هانسن في مقاطعة أوكيناوا، وقال إن الجانب الأمريكي أخبر اليابان بأنه يشاركها هذه المخاوف وأنه يحمل المسألة على محمل الجد وأن حاملي الفيروس يخضعون لحجر صارم داخل القاعدة.



يذكر أن أكثر من 150 فردا وموظفا أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في قاعدة كامب هانسن، وكان من بينهم مصابون بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

ومن جهة أخري، أقر البرلمان الياباني اليوم الاثنين موازنة تكميلية قياسية بقيمة 36 تريليون ين (320 مليار دولار) للعام المالي 2021، لتسهم بتمويل جزئي في أحدث حزمة اقتصادية للحكومة لإعادة الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا إلى مسار التعافي القوي.