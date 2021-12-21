الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التفاصيل الكاملة للمهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي (صور)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطبيق المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي والتي تمثل ٣٥٪ من درجات الفصل الدراسي الأول للمواد (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الماث، العلوم، الساينس، الدراسات الاجتماعية، تربية دينية، تكنولوجيا المعلومات عربي ولغات، مهارات مهنية).

وتعد المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2022 ضمن منهج الوزارة الجديد، والذي بدأ في العام الدراسي 2021- 2022، وهي عبارة عن أنشطة  تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن  ما يسمى "المهام الأدائية"، ويعتبر هذا النوع من التقييم داخل المدرسة جزءاً أصيلًاً من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وتم بناءها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراستيان.

وصف المهام الأدائية:

تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

اعتبارات تنفيذية: ( تطبيق المهام الأدائية)

عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

(٢) يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين لكل مهمة.

(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

ثم يقوم الطلاب بعدها بتنفيذ المهمة.

وتكون المهام الأدائية داخل الفصل، وعبارة عن رسم أو مخطط أو كتابة وتختلف من طالب لآخر.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 5 مهام أدائية لكل مادة، ويقوم المعلم بتحميلها من الموقع التي تحدده الوزارة، ويتم تقييم طلاب الصف الرابع على المهام الأدائية بالشكل التالي:

 5 درجات جدية، و5 درجات تخطيط، و25 تنفيذ المهمة، ليكون الإجمالي 35 درجة وذلك من إجمالي 100 درجة للفصل الدراسي الاول بجانب (60 درجة للاختبارات التحريرية مقسمة 30 درجة اختبار ديسمبر و30 درجة اختبار منتصف العام) و(5 درجات) على الحضور.

وطالبت الوزارة من جميع أولياء الأمور التواصل مع المدارس للسؤال عن موعد القيام بالمهام الأدائية خلال الفترة القادمة مع ضرورة الالتزام بالحضور خلال تلك الفترة نظراً لأهمية تلك المهام ودرجاتها التي تمثل 35 % من إجمالي درجات الفصل الدراسي لتحميل الملف pdf من خلال الرابط التالي:

https://wp.me/paZOZY-39i

المهام الأدائية
المهام الأدائية
المهام الأدائية
المهام الأدائية
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وزارة التربية والتعليم معلومات اللغة العربية تكنولوجيا المعلومات وعد درجة دارس اللغة الإنجليزية الوزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الرابع الفصل الدراسي الأول الدراسات الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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