إتفاق يابانى أمريكى تدفع بموجبه طوكيو 13.6 مليار دولار على مدى 5 أعوام لاستضافة قوات أمريكية

أفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن طوكيو اتفقت مع واشنطن على أن تدفع 13.6 مليار دولار للولايات المتحدة على مدى 5 سنوات تبدأ في أبريل المقبل لقاء استضافة القوات الأمريكية في اليابان.

و أوضحت الهيئة أن مجمل المبلغ يساوي 1.55 تريليون ين ياباني، مشيرة إلى أن متوسط المبلغ السنوي سيبلغ حوالي 211 مليار ين، أي أكثر بـ10 مليارات ين مما تدفع اليابان في السنة المالية الحالية التي تمتد حتى مارس المقبل، مقابل استضافة القوات الأمريكية على أراضيها.

و كانت صحيفة "جابان توداي" أنه من المتوقع أن تتوصل اليابان لاتفاق حول هذا الملف مع واشنطن قبل أن تتخذ حكومة فوميو كيشيدا قرارها تجاه مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.