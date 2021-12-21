عرض فيلم «توجو» بنادى سينما دمنهور.. الليلة

ضمن عروض نادى سينما أوبرا دمنهور، يعرض في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، فيلم "TOGO" أو "توجو"، من إخراج إريكسون كور وإنتاج والت ديزني بيكتشرز، وذلك في إطار التعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر و المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز.



يعقب العرض ندوة مع كلا من الناقد السينمائي أحمد النبوي بالمركز القومي للسينما، وذلك من إعداد و تقديم الفنانة التشكيلية إيمان مكاوي، وإشراف فني الدكتور خالد داغر.



وفيلم "توجو" من إنتاج عام 2019 وتبلغ مدة عرضه 114 دقيقة، من بطولة: ويليام دافو ــ جوليان نيكلسون ــ كريستوفر هيدرا ومايكل ماكلهتون.



تدور أحداث الفيلم حول قصة كلب الزلاجات "توجو"، التي قاد سباق المصل عام 1925، لكن اعتبره الكثيرون أنه ضعيف جدا وصغير جدا لسباق شديد كهذا.



علي الجانب الآخر من الفيلم نجد "يونارد سيبالا" صاحب الكلب توجو الذي يربيه، ولكن يصور الأحداث كأنها في عام ١٩٢٥، فى وقت الشتاء أثناء الطقس البارد، وفي ظروف قاسية تحت الصفر، و يقدم مزيجا من العاطفة و التحدي.



هذا تفتح دار الأوبرا أبوابها مجانا لحضور الفيلم مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الجميع.



ــ حفل لأوركسترا عمر خيرت علي المسرح الكبير

في سياق متصل، تستقبل خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل موسيقي تحييه أوركسترا عمر خيرت .



حيث يلتقى المؤلف الموسيقى الشهير عمر خيرت بجماهيره ويقدم برنامجًا فنيا ًمتتنوعًا يتضمن باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي قدمها على مدى مشواره الفنى الممتد، منها ثلاثية فاتن حمامة (ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، افتتاحية مصرية، 100 سنة سينما، غوايش، اللقاء الثانى، حنين، هويد الليل، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلى بالك من عقلك وعارفة.



جدير بالذكر أن حفلات الموسيقار عمر خيرت بالأوبرا تشهد إقبالا كبيرًا وتعد موسيقاه أحد ألوان الفنون الراقية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، في ظاهرة تؤكد تذوق الجمهور المصرى بمختلف فئاته العمرية للفنون الجادة، كما أن حفلات عمر خيرت أصبحت ظاهرة تسترعى الانتباه من محبى ومتابعى الفنون الرفيعة بعد أن باتت جميع حفلاته كاملة العدد لمده قاربت الخمسة عشر عامان وقامت إدارة الأوبرا بوضع نظام لحجز تذاكر حفلات خيرت بصورة تتناسب مع مكانته.