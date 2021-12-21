حقيقة إلقاء مريض فى إحدى طرقات مستشفى الضبعة

تداول عددا من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة مطروح، صورة تظهر اأحد المرضى ملقى في إحدى طرقات مستشفى الضبعة المركزي مما آثار غضب المواطنين.

من جانبها أصدرت مستشفى الضبعة المركزي، بيانا بشأن الصورة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أوضح البيان أن المريض عقب خروجه من غرفة العمليات بعد الانتهاء من عملية استخراج جسم غريب بالقفص الصدرى من الجهة اليمنى ودخوله إلى قسم الداخلي بالمستشفى للمتابعة حجرة رقم ١٠٦ بالدور الأول قام المرافقون بإخراج المريض بـ"البطانية" ووضعه في طرقة قسم الداخلي وتصويره بهذا الوضع والمريض كان في كامل وعيه وذلك بعد العملية بأكثر من ٣ ساعات.



وأوضح البيان أنه تم وضع المريض بهذا الشكل ووضع قدمه فوق الأخرة، بينما كان المرافق له يقف على باب الغرفة، وعندما شاهده أحد رجال الأمن قام بإعادته إلى غرفته وتحفظ على الشخص الذي قام بالتصوير، وتم استدعاء قسم الشرطة وعقب تدخل بعض أفراد الأمن أقارب الحالة وقدموا اعتذارهم لإدارة المستشفى وتم قبول الاعتذار وتلقت الحالة كامل رعايتها بالمستشفى وتم خروج الحالة ومتابعتها بالعيادات الخارجية.