الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر الثلاثاء 21-12-2021

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فهناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة 30%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 16 08
الإسكندرية 17 10
وادي النطرون 17 11
طنطا 17 10
شبين الكوم 18 10
دمنهور 17 10
بلطيم 17 11
مطروح 17 10
السلوم 16 11
سيوة 16 05
بورسعيد 18 10
دمياط 18 11
الزقازيق 17 10
المنصورة 17 11
الإسماعيلية 18 11
السويس 18 12
العريش 19 12
رفح 19 12
رأس سدر 18 13
نخل 17 07
نويبع 19 17
طابا 18 12
كاترين 12 05
الطور 19 14
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 21 13
مرسى علم 22 15
الفيوم 17 08
بني سويف 17 08
المنيا 18 07
أسيوط 18 06
سوهاج 19 07
قنا 18 10
الأقصر 19 10
أسوان 19 11
إدفو 19 11
أبوسمبل 21 11
الوادي الجديد 19 09
شلاتين 23 12
أبو رماد 22 14
حلايب 23 13
رأس حدربة 27 14

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