الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: تطعيم 8 ملايين ضد شلل الأطفال خلال اليوم الأول من الحملة

شلل الأطفال
شلل الأطفال

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن تطعيم 8 مليون و 396 ألف و340 طفل ضد مرض شلل الأطفال،خلال اليوم الأول من الحملة القومية، من بينهم 8485 من غير المصريين.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال اليوم يمثل نسبة 50.5% من العدد المستهدف للحملة وهو تطعيم 16 مليون و 653 ألف و173 طفل .

وأشاد بالإقبال الكبير من الأسر المصرية على تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال، وهو ما يعد مؤشراً إيجابيا على وعي الأسرة المصرية بأهمية التطعيم وحرصهم على حماية أبنائهم والحفاظ على مصر خالية من المرض.

وتلقى عبدالغفار، تقرير متابعة يومي من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والذي يوضح سير عمل الحملة وأهم الملاحظات الميدانية والتحديات، للعمل على مواجهتها لتحقيق المستهدف من الحملة.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبي يضم 90 ألف عضو مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأشار إلى أن التطعيمات تتم من خلال فرق ثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار ومواقف الأتوبيسات ومحطات المترو والمولات التجارية، لافتاً إلى توفير فرق متحركة تجوب المنازل بالقرى والمناطق النائية ودور رياض الأطفال لضمان تغطية 100٪؜ من الأطفال المستهدفين بالحملة في المحافظات.

وزير التعليم العالي الصحة تطعيم شلل الاطفال المستهدف الحملة الحملة القومية

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وائل لطفي

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