الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ788 جنيهًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة استقرار البورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب اليومية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سعر عيار 18 سجل نحو 675 جنيها، وسجل عيار 21  نحو 788 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 900.75 جنيه.

توقعات بارتفاع الأسعار الفترة المقبلة

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهات، وتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع بسبب إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.

وتشهد الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار في الأسواق بسبب توتر البورصات العالمية بعد متحور ماكرون الجديد.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري عن أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 750 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021، مقابل 2.212 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع بنسبة 66%.

وانخفضت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 58 مليون دولار، مقابل 172 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

23 دولة تستورد الذهب والحلي والأحجار الكريمة

وصدرت مصر الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 32 دولة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، من بينها 10 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت (الصين، اليمن، اتحاد ماليزيا-مالاوي سابقا، غيانا الفرنسية، إثيوبيا، العراق، تشيلي، كوريا الجنوبية، زامبيا-روديسيا الشمالية، تونس).

كندا تمثل نحو 48% من الصادرات

وسيطرت كندا على نحو 48% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين، بقيمة 360 مليون دولار، مقابل 512 مليون دولار، بتراجع نسبته 30%.

الذهب البورصات سعر الاسبوع زامبيا مليون دولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

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