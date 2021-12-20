العراق يحدد الموازنة للعام الجديد بناء توقعات البنك الدولي

قال مجلس الوزراء العراقي، إن توقعات البنك الدولي التي اطلقها في أواخر شهر اكتوبر الماضي ، بيَّن فيها رؤيته بشأن متوسط أسعار النفط في العالم 2022 والتي توقعها، أن تكون بنحو 74 دولاراً للبرميل الواحد كمتوسط طوال العام المقبل، كما توقع أن تنخفض الى متوسط سنوي ليبلغ 64 دولاراً للبرميل في العام 2023".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أنَّ عوائد النفط المقدرة بواقع 50 دولاراً في مسودة قانون موازنة العام المقبل 2022 والتي اعدت لامحالة على عجز تحوطي ربما هو أقل من العجز التحوطي المبين في موازنة العام 2021 وبافتراض تماثل سقوف الانفاق في موازنة 2022 لما هو عليه في موازنة 2021، فان الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 ستحقق حالة التوازن الفعلي "من دون اي عجز يذكر" بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية

وأكد أن ذلك يكون إذا ماتعدى متوسط سعر برميل النفط في العام 2022 ليكون بنحو 71-72 دولاراً للبرميل الواحد وفق واقع الانفاق الحكومي المتوقع وسقوفه".

الطلب العالمي على النفط

و توقعت "أوبك" أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط قد انتعش هذا العام بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا "على أساس سنوي".

وأضافت قد يزيد بمقدار 4.2 مليون برميل يومياً في 2022، في نظرة لا تختلف عما أعلنته المنظمة للعامين في الشهر الماضي.

وعزت "أوبك" في تقريرها الشهري ، زيادة الطلب المتوقعة للانتعاش المطرد في الأنشطة الاقتصادية وتحسن استهلاك وقود النقل، على الرغم من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وتدابير إحتوائه.

وقالت إن الطلب من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ربما قد زاد 3.2 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين أن الزيادة في دول المنظمة قد تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوماً.

من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2022، بينما تقدر الزيادة المتوقعة في الطلب من خارج المنطقة بـ2.3 مليون برميل يومياً، مدعوماً بالزخم الثابت في الأنشطة الاقتصادية، على وجه الخصوص في الصين، والهند، والدول الآسيوية الأخرى. وفي الوقت نفسه، مع زيادة معدلات التطعيم، يتوقع أن يكون تأثير متغير "أوميكرون" خفيفاً وقصير الأجل.