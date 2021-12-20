الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كوريا الجنوبية تجمد تعريفة الكهرباء وسط ارتفاع التضخم

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلنت شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) الحكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها ستجمد تعريفة
الكهرباء في البلاد خلال الربع الأول من العام القادم وسط ارتفاع معدل التضخم.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني، إنها قررت تحديد تكلفة وقود الوحدة المعدلة عند صفر وون لكل كيلووات/ساعة خلال الفترة ما بين يناير إلى مارس من العام المقبل، وهو نفس ما كان عليه قبل ثلاثة
أشهر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن "كيبكو"اعتمدت في أواخر العام الماضي نظامًا مرنًا لمعدل الكهرباء، مرتبطًا بأسعار الوقود العالمية في خطوة لتحسين ربحيتها، حيث فرضت في السابق تعريفة للكهرباء بموجب نظام فاتورة كهرباء بسعر ثابت.

وبموجب النظام الجديد، يتم تعديل نظام فواتير الكهرباء كل ثلاثة أشهر، اعتمادًا على الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال والفحم والنفط الخام.

وذكرت "كيبكو"، أن التجميد يأتي على الرغم من ارتفاع تكاليف الوقود بشكل حاد بسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط.

وقد اقترحت كيبكو زيادة قدرها 3 وونات في تكلفة وقود الوحدة المعدلة، لكن الحكومة رفضت الاقتراح وسط تزايد التضخم في البلاد وجائحة كوفيد19- طويلة الأمد.

وارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بنسبة 3.7 % في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ عقد، مرتفعة عن زيادة قدرها 3.2% في أكتوبر.

وعلى صعيد آخر، تتجه كوريا الجنوبية إلى وضع مزيد من الدول تحت قائمة حظر الدخول إلى البلاد إذا استمرت الوتيرة الحالية لتفشي سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، بارك سو- هيون- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إنه نظرًا إلى الوتيرة الحالية لتفشي سلالة أوميكرون، نتوقع أن يزداد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر الدخول، ونحن نستمع إلى آراء الخبراء ونحاول إيجاد توازن.

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