الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة مدرسة «حسن البنا»

مدرسة حسن البنا
مدرسة حسن البنا

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة صورة مدرسة حسن البنا المتداولة، قائلًا: "هذا تشابه أسماء وليس تكريم لمؤسس الإخوان".

وأضاف "شوقي"، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": المتبرع بالأرض مواطن اسمه حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ علي البنا، وطلب وضع اسمه على المدرسة مقابل التبرع بالأرض منذ عام ٢٠٠٢، أي منذ ٢٠ سنة كاملة تعاقب فيها الوزراء، ولم يتم التعليق على اسم المدرسة إلا الآن في خضم التشهير الدائم بمؤسسات الدولة".

واستكمل الوزير: "الدولة ليست في غيبوبة كما يتقول البوست المرفق، وإنما يزداد يوميًا مستوى التنمر على كل شئ وأي شئ، وما نزال نرد ونوضح احترامًا للمواطن المصري الذي أرهقته الشائعات واختلط عليه الأمر".

واختتم: "بعد ٢٠ سنة من إنشاء المدرسة فقد خاطبنا السيد المحافظ والإدارة التعليمية والمتبرع بالأرض وغيرنا اسم المدرسة إلى "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ البنا" حتى لا يتنمر علينا المتنمرون على مواقع التواصل أو بعض مقدمي البرامج".

وفي سياق منفصل، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تقييم الطلاب يتضمن أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يتضمن التقييم أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات، ولذلك لا داعي للجدل؛ لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.

وأكد الوزير خلال رده على سؤال هل ستتضمن امتحانات الثانوية العامة أسئلة مقالية، بأن ذلك  سابق لأوانه.

ووجه "شوقي" نصيحة للطلاب مفادها أن يتذكروا أن يتعلموا لاكتساب مهارة وليس للامتحان، مع ضرورة التحضير الجيد بما في ذلك القصة والتعبير والترجمة.

وطالب بعدم السؤال عن المحذوفات ونوع الأسئلة؛ لأن الهدف من التعليم هو التعلم، وليس تقليص ما تم تعلمه من أجل تقييم خادع لامتحان قاصر وغير مكتمل.

رسمية وزير التربية والتعليم ألم محافظ لبن مواقع التواصل بعد يوضح كريم مدرس مدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصحة: 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

العراق: مقتل عنصرين لتنظيم «داعش» بضربة جوية بمحافظة ديالى

اليمن: مقتل 7 عناصر من مليشيا الحوثى غرب تعز

بالأسماء.. حركة تنقلات بوزارة الداخلية

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات