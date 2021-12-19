الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحد ضحايا الفنان شادى خلف: أصبت بالتهاب بالعصب السابع بعد التحرش بى

المتهم
المتهم

استمعت محكمة جنايات القاهرة لأقوال 4 فتيات من ضحايا الممثل شادي خلف، وأكدت الضحايا أنهن تعرضن للتحرش علي يد الفنان داخل الاستديو الخاص به ، وقالت إحداهن إنها أصيبت بالتهاب في العصب السابع بعد تحرشه بها وظلت تتلقى العلاج لمدة عامين بعد الواقعة.

شهدت الجلسة الماضية حضور أسرة الفنان المتهم للمحكمة، وطلبت من أجهزة الأمن معرفة مقر انعقاد المحاكمة، وظهرت عليهم علامات الترقب والانتظار.

 - تفاصيل أمر الإحالة

ووجهت النيابة العامة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها «س. م. ع»، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متوليا التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له ‫كما هتك عرض المجني عليها «م. ا. أ»،  بالقوة، بأن أمسك بها دافعًا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.
‫كما هتك عرض المجني عليها «م. ع. م»،  بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها ‫وهتك عرض المجني عليها «ك. م. ن» بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولًا تقبيلها من فمها حال كونه متوليا التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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