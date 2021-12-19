الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ميااو» دعوة للرفق بالحيوان فى معرض جديد لـ وفاء ياديس

وفاء ياديس
وفاء ياديس

ينطلق الأسبوع المقبل معرض فن تصوير بأحبار أكوالين للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس بعنوان: "ميااو" - لنكن لهم بشرا ملائكة، وهى دعوة من الفنانة للرفق بالحيوان بإطعامه ومداواته وكف الأذى عنه. 

يأتى المعرض بتصوير لمجموعة من قطط الشوارع تمت العناية بهم فى مرسم الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس.

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وتقول الفنانة إن إطعام الحيوان وتوفير مأوى آمن له ومعالجة جراحه، إنما هو إنسانية تسمو بالروح وتعود على الإنسان بإدخال الرفق فى روتين حياته اليومية، وهو مايعود عليه بالفرحة، وفيه تخفيف عن الإنسان المعالج المطعم للحيوان الجريح الجائع، وإيجاد مساحة فى نفسه للتعامل مع قسوة الناس فى المجتمع وتجديد طاقة حياة متبادلة بين الإنسان وهذه المخلوقات الضعيفة، فهو تدريب لمواصلة التواصل مع الله وتفعيل لمساحات الرحمة فى روح الإنسان، ويتم العرض على قناة www.youtube.com/guruwafaatv

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وكان قد انطلق منذ أيام، معرض فن تشكيلى ميتافيزيقى للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، ويضم المعرض ٣٢ لوحة آرت سيكولوجى بمختلف مدارس الفن التشكيلى من تعبيرية وتأثيرية وسيريالية وتجريدية ووحشية. 

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الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، هى خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وخريج جامعة علوم الميتافيزيقا بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاصلة على درجة الدكتوراة من نفس الجامعة، وعضو المجلس الدولى لعلوم الميتافيزكس، وممارس دولى مجاز من جامعة سيدونا للعلاج بعلوم الميتافيزيقا، ومؤسس مدرسة آرت ميتافيزكس، لإبتكار لوحات فن تشكيلى يقوم على الدراسة الفنية الأكاديمية، كأداة من أدوات العلوم الميتافيزيقية، لتشكيل لوحات فنية تعمل على مخاطبة العقل الواعى والشبكة الميتافيزيقية لجسم الانسان، لتجديد الفكر والمشاعر وعلاج الصدمات العقلية التى تؤثر على الصحة الجسدية، كما أنها عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى التابعة لجامعة سيدونا، وعضو نقابة الفنانين التشكيلين بمصر.

ميااو وفاء ياديس التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس لنكن لهم بشرا ملائكة للرفق بالحيوان إطعام الحيوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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