الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأسبوع المقبل.. توقيع ومناقشة «بالصدفة والمواعيد» في مكتبة مصر الجديدة

حسام فخر
حسام فخر

تستضيف مكتبة مصر العامة حفل توقيع ومناقشة " بالصدفة والمواعيد"، للكاتب حسام فخر وذلك يوم الاثنين 27 ديسمبر، في تمام الساعة 5.30 مساءً فى مكتبة مصر الجديدة العامة.

 و حسام فخر كاتب ومترجم مصري من مواليد 1958، صدر له حتى الآن أربع مجموعات قصصية وروايتين، و فاز بجائزة مؤسسة ساويرس للأدب المصري في دورتها الرابعة.

انتقل للعيش في نيويورك عام  1982 ويقيم فيها حاليا، والده هو اللواء أحمد فخر وخاله هو الشاعر المصري صلاح جاهين، و يعمل حاليا مديرا لقسم الترجمة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تخرج في جامعة القاهرة وحصل على البكالوريوس في العلوم السياسية في عام 1979.

وأصدر فخر مجموعته القصصية الأولى بعنوان "البساط ليس أحمديا" في عام 1985، أما مجموعته القصصية الثانية صدرت في عام 1992، وله حتى الآن أربع مجموعات قصصية منها "وجوه نيويورك”، وروايتين "يا عزيز عيني" و"حواديت الآخر". أصدر فخر ثالث مجموعة قصصية له "وجوه نيويورك" في عام 2004، الصادرة عن دار ميريت للنشر . 

بعدها أصدر مجموعته القصصية الرابعة "حكايات أمينة" والتي فازت بجائزة مؤسسة ساوريس للأدب المصري في دورتها الرابعة في عام 2008 ، وبالرغم من أن المجموعة تتألف من قصص مختلفة إلا أن شخصية "أمينة" هي الشخصية المحورية والمشتركة في القصص كلها. وهذه الشخصية هي في الواقع تمثل جدته "أمينة"، والدة الشاعر صلاح جاهين، حيث سرد حكايات جدته وذكرياته.

مكتبة مصر العامة حفل توقيع ومناقشة بالصدفة والمواعيد حسام فخر مكتبة مصر الجديدة العامة الاثنين

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