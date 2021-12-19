وكيل «صحة المنوفية» يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشبين الكوم

دشن الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من خلال إحدى الفرق المتنقلة بمدينة شبين الكوم.

وطعَّم وكيل الوزارة، عددًا من الأطفال المترددين على الفرق المتنقلة، مطالبًا الفريق الطبي بشمول المترددين بكافة أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم، مؤكدًا أن التطعيم آمن وبالمجان، ويشمل الأطفال المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر من اليوم الأحد 19 ديسمبر وحتى الأربعاء الموافق 22 من الشهر ذاته.

كما أضاف أن المستهدف تطعيمه من الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات حوالي ٦٧٦٨٨٢ ألف طفل على مستوى المحافظة بمشاركة ١٨٧٤ فريق ثابت ومتحرك، حيث يتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة بفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة، وأخرى متحركة من شقة إلى شقة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض، مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المشاركة بالحملة .

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ويتم ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية للنهوض بالصحة العامة وجهود وزارة الصحة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة الأطفال وبناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الذي أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.