«التعليم» توجه نصيحة لطلاب الصف الثالث الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة هامة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «تعرف على دليلك الدراسي لهذا العام.. يمكنك الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي».

وتشمل الملفات مواد اللغة العربية ـ علم الاجتماع - علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: «لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة المنتجة وتساعد على أفضل أداء لطرق التقييم

الجديدة.. يمكنك أن تجد الملفات عن طريق الرابط التالي».

https://moe.gov.eg/ar/learning-outcomes/

وسيتم نشر مخرجات التعلم تباعًا للصفين الأول والثاني الثانوي: