السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«التعليم» توجه نصيحة لطلاب الصف الثالث الثانوي

طارق شوقي
طارق شوقي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة هامة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «تعرف على دليلك الدراسي لهذا العام.. يمكنك الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي».

وتشمل الملفات مواد اللغة العربية ـ علم الاجتماع - علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: «لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة المنتجة وتساعد على أفضل أداء لطرق التقييم 
الجديدة.. يمكنك أن تجد الملفات عن طريق الرابط التالي».

https://moe.gov.eg/ar/learning-outcomes/
وسيتم نشر مخرجات التعلم تباعًا للصفين الأول والثاني الثانوي:

 

الخميس العربية اجتماع التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الثالث الثانوي

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