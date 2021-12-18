كيف حمت وزارة التضامن المرأة المعنفة في مصر؟

نرصد جهودها

تساعد الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي النساء المعنفات في مصر بشكل كبير، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والقوانين التي من شأنها حمايتهم من العنف الذي يتعرضون له، وليس العنف الزوجي فقط ولكن الذي قد يمارس من الأسرة كالأب أو الأخ.

وبالفعل قامت الوزارة بعدد من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية من أجل توفير الراحة والحماية للنساء المعنفات في مصر، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز جهود وزارة التضامن في حماية النساء من العنف الواقع عليهن في المجتمع.

في البداية فهناك 8 أمراكز لاستضافة وتوجيه المرأة الخاصة بالمرأة التي تتعرض للعنف، ويحق للفتيات في حال طلاقهن العودة إلى دار الرعاية أو الاستضافة التي كانت بها، ويتم فيها تأهيلهن نفسيًا واجتماعين لإعادة دمجهن في المجتمع مرة أخرى.

وأعلنت التضامن أنه سيتم استهداف النساء المعنفات في الريف من خلال توفير الإقراض عبر بنك ناصر الاجتماعي، كما بدأت الوزارة في تدريب النساء على الشمول المالي، والاهتمام بالأسر المنتجة.

لم تكن تلك هذه الخطوات والإجراءات الوحيدة التي قامت بها التضامن من أجل الحد من العنف الذي يمارس ضد النساء، ولكن قامت الوزارة بالعديد من المحاولات لإنقاذ النساء المعنفات من تلك الأوضاع القاسية، ربما أهمها هو إنشاء تلك الدور الخاص لحماية المرأة المعنفة وتوفير الإقامة الكاملة لها، ومتاحة في 8 محافظات ولها دور قوي في حماية المرأة المعنفة التي تلجأ إليهم، والتي يتم من خلالها توعيتها قانونيًا.

ودشنت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة العديد من المبادرات للقضاء على العنف ضد المرأة وكان لها صدى جيد، منها مبادرة "كوني" وهدفت إلى مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة ورفع الوعي، وخلق رأي عام مساند في كل مكان، لإحداث التغيير ومناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة.

ومن المبادرات الهامة أيضًا تلك التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهي مبادرة قومية لمواجهة العنف ضد المرأة في المواصلات العامة، وكانت أول وأكبر مبادرة من نوعها في مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين، كما تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف والتحرش في جميع الجامعات المصرية، بلغ عددها 14 وحدة من 24 جامعة حكومية، بهدف زيادة توعية الفتيات بأهمية عدم السكوت عن أي تحرش أو عنف يتعرضن له.

الأعداد التي يتم استهدافها، فلا يوجد إحصاء دقيق حول معدلات العنف ضد المرأة في مصر، ولكن آخر إحصاء صدر في 2019 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن هناك حوالي 500 ألف امرأة تتعرض للعنف سنويًا، منهن 7 آلاف امرأة فقط هي من تلجأ للقانون للحصول على حقها عن طريق إجراءات الحماية بالقانون.

وبحسب الإحصاء فإن 42.5% من النساء يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، 37% منهن يتعرضن للعنف على يد الأزواج، و35.1% من النساء يتعرضن للعنف البدني و47.5% يتعرضن للعنف النفسي، و14.5% من السيدات يتعرضن للعنف الجنسي.