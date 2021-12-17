طلب إحاطة لوزير الرياضة بسبب تدنى الخدمات فى مراكز شباب بالشرقية

تقدم النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظ الشرقية، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بسبب إهمال مراكز الشباب في عدد من مدن ومراكز المحافظة، ما أدى إلى انصراف الشباب عنها، وعزوفه عن مشاركة الرياضة.

وقال عبدالنبي، في طلب الإحاطة، إن مراكز الشباب والرياضة بمراكز بفاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، التي تخدم أكثر من مليون مواطن، تعاني من عدم وجود أنشطة رياضية، ولم يدرج أى مركز شباب في تلك المراكز في الأعمال الإنشائية للعام المالي المنتهي ما أدى إلى التعديات عليها.

وأكد أن الاهتمام بالشباب من أولوليات القيادة السياسية، والدولة تولي الشباب اهتماما خاصا، لافتا إلى أن وزارة الشباب المنوط بذلك الدور لم تف بالتزاماتها تجاه الشباب، وتسببت في حرمان مراكز الشباب بتلك المراكز من الخدمات التي تقدمها الوزارة من حيث عدد مراكز الشباب وتعداد السكان وجغرافيته.

وانتقد عدم دعم الوزارة للاعانات الانشائية وتدريب العاملين وعدم تفعيل للائحة المالية لسنه ۲۰۲۱ التى تعوق جذب الشباب من خلال العضوية وسداد المتأخرات، فضلا عن تغول مجالس الإدارة في فصل الأعضاء.

وأشار إلى أن مجالس إدارة مراكز شباب المدن، تعاني من تقديم دورها وعدم إسناد المزادات الفروع الشباب لمتابعة ما تم من إجراءات بمراكز الشباب، مؤكدا أنه لا يوجد دعم للأنشطة الخاصة بتفعيل دور مراكز الشباب، رغم تقديمه العديد من الطلبات لهذا العام المنتهي دون جدوى.

وطالب عضو محلس النواب، وزارة الشباب بسرعة التدخل العاجل لمواجهة تلك النتائج الخطيرة التي تؤثر على الشباب، وتنعكس بالسلب على الدولة المصرية، حيث سيقع الشباب في براثن الأفكار الهدامة والمتطرفة.

كما طالب النائب، في طلب الإحاطة الذي وجهه للمستشار حنفي الجبالي، بإحالة الطلب للجنة الشباب والرياضة.