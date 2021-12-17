الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يوجّه بإصلاح كسر بخط مياه بمدخل مدينة الفشن

محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع مسؤولي الوحدة المحلية وشركة المياه أعمال إصلاح كسر بخط مياه بمدخل مدينة الفشن، عقب تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة إخطارًا بحدوث كسر في الخط مساء اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس المدينة حمادة راضي، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم التواصل والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي قامت بقطع الخدمة مؤقتاً والدفع بسيارات كسح من الوحدة المحلية وشركة المياه، لسحب المياه المتسربة، واستدعاء طاقم فني من فرق الصيانة، الذي يقوم حاليا بالعمل في إصلاح الكسر.

من جهته كلف المحافظ مسئولي شركة المياه والوحدة المحلية لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر وإعادة الحركة لطبيعتها والتنسيق مع المرور لوضع حواجز وعلامات إرشادية لتيسير الحركة المرورية بمدخل المدينة،مع استمرار التواجد حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح ورفع مخلفات الإصلاح، وإعادة تيسير الحركة المرورية.

الصرف الصحي بني سويف مياه الشرب الدكتور محمد هاني غنيم إصلاح كسر بخط مياه غرفة العمليات وإدارة الأزمات

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محافظ بنى سويف يوجّه بإصلاح كسر بخط مياه بمدخل مدينة الفشن

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