الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الإنجيلية: مصر تخطو خطوات جادة في اتجاه احترام التعددية

اندريه زكي
اندريه زكي

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، عددًا من قيادات الكنائس الأجنبية.

رحب رئيس الإنجيلية بالضيوف، معبرًا عن سعادته بالزيارة وأهمية الحوار المشترك، كما قدم عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الفترة السابقة، من افتتاحات الكنائس الجديدة، وتقنين أوضاع الكنائس وتجديدها، ونشاط رسامة شيوخ وقسوس جدد في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال رئيس الإنجيلية: "إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة فى اتجاه احترام التعددية"، مؤكدًا "أن العيش المشترك في مصر حالة هامة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، في إطار نهضة شاملة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية". 

ومن جانبهم أعرب الضيوف عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين متابعتهم جميع التطورات الإيجابية التي تحدث في مصر بشكل مستمر، وارتباطهم الكبير بالمجتمع المصري، ومسؤوليتهم في نقل الصورة الحقيقية التي تعيشها مصر، في مرحلة جديدة وقوية تنهض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعى للبلاد.

المجتمع المدنى تقنين اوضاع الكنائس رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الانجيلية القس أندرية زكى منظمات المجتمع المدني الدكتور القس اندريه زكي الهيئة القبطية الإنجيلية ل للخدمات الاجتماعية رئيس الطائفة الإنجيلية بمص

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