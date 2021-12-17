حبس وغرامة.. العقوبة المتوقعة للمعلمة المتهمة بالتنمر على طالب بشبرا

واقعة تنمر جديدة أثارت جدلا للرأي العام، حيث أمرت النيابة العامة، مساء أمس الخميس، بإحالة معلمة بإحدى المدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة للمحاكمة الجنائية، بسبب تنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، حيث اعتدت عليه لفظيا بعبارات قصدت منها الحط من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، أثناء انعقاد حصة مدرسية.

جاء ذلك بعد تلقي النيابة العامة بلاغًا من والد الطفل بتنمر المتهمة عليه بعد طلبه الجلوس بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه لمديرة المدرسة، وعقب سؤال النيابة العامة للطفل المجني عليه ووالديه وثلاثة طلاب من زملائه أكدوا ما حدث، ليتم بعد ذلك سؤال المتهمة التي أنكرت ما حدث مؤكدة أنها وبخت الطفل المجني عليه بسبب حضوره الدرس متأخرًا، مضيفة أنه هددها بإبلاغ والده ما اضطرها لتسليمه إلى مديرة المدرسة.

وقال حسن يوسف، محامٍ قانوني، إن تعريف التنمر في القانون المصري هو استعراض قوة للجاني واستغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات لـ "الدستور"، أن عقاب المتنمر في القانون المصري يكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفًا أنه يتم تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني له سلطة على المجني عليه، حيث تصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.