الصين تعارض بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على خلفية قضية الأويجور

أعربت الصين الجمعة عن "معارضتها الشديدة" للعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتّهمها واشنطن بالمشاركة في انتهاكات لحقوق أقلية الأويجور.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ ونبين للصحافيين "سنتّخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات والشركات الصينية".

ويذكر أن أعربت وزارة الخارجية الصينية، الأحد الماضي، عن أملها في أن تعمل الولايات المتحدة على تحسين نظامها وممارساتها الديمقراطية وتغيير طريقة تفاعلها مع الدول الأخرى.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، في تقرير نشرت وزارة الخارجية الصينية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بعنوان: "حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة"، واستناداً إلى حقائق وآراء خبراء، يهدف التقرير إلى كشف أوجه القصور وإساءة استخدام الديمقراطية في الولايات المتحدة، فضلاً عن الضرر الناجم عن تصديرها مثل هذا النموذج من الديمقراطية.

وأكد التقرير أن الديمقراطية قيمة مشتركة بين البشرية جمعاء، وحق لجميع الدول، وليست امتيازًا مقصورًا على قلة، مضيفًا أن الديمقراطية تتخذ أشكالاً مختلفة، ولا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع، وأنه من غير الديمقراطي تماماً قياس الأنظمة السياسية المتنوعة في العالم بمعيار واحد، أو فحص الحضارات السياسية المختلفة من منظور واحد، لافتا إلى أن النظام السياسي لأي بلد يجب أن يقرره شعبه بشكل مستقل، لافتا إلى أن الديمقراطية في الولايات المتحدة أصبحت معزولة ومتدهورة على مر السنين بل وانحرفت بشكل متزايد عن جوهرها وتصميمها الأصلي.

وأكد أهمية أن تعمل الولايات المتحدة بجدية حقيقية لضمان الحقوق الديمقراطية لشعبها وتحسين نظامها الديمقراطي، بدلاً من التركيز بشكل كبير على الديمقراطية الإجرائية أو الشكلية على حساب الديمقراطية الموضوعية ومُخرجاتها ونتائجها، مضيفًا أن من الضروري أيضاً للولايات المتحدة تحمّل المزيد من المسؤوليات الدولية، وتوفير المزيد من المنافع العامة للعالم بدلاً من السعي دائماً لفرض علامتها الخاصة من الديمقراطية على الآخرين واستخدام قيمها الخاصة كوسائل لتقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة، أو التدخل، والتخريب والغزو في دول أخرى بحجة تعزيز الديمقراطية.