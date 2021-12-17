قصور القلب الحاد.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن المرض المفاجئ

يشير قصور القلب الحاد إلى عدم قدرة القلب على ضخ كمية كافية من الدم حول الجسم، حيث يحدث فجأة ويمكن أن يهدد الحياة، فإذا كان الشخص يعاني من قصور في القلب، فإن قلبه لا يمكنه العمل بشكل فعال لتزويد الجسم بالدم.

وقد يلاحظ الشخص ضيق في التنفس، وتغيرات في إيقاع قلبه، واحتباس السوائل، مما قد يؤدي إلى تورم في ساقيه وأماكن أخرى، فأعراض قصور القلب الحاد تظهر فجأة أو تتفاقم بسرعة، قد يكون السبب الأساسي هو تلف القلب أو تيبسه وفقًا لما ذكره موقع " medicalnewstoday" الطبي.

أشار الأطباء، أنه يحتاج أي شخص تظهر عليه أعراض قصور القلب إلى عناية طبية فورية، فقد يوصي الطبيب بتناول الأدوية أو إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة أو إجراء عملية جراحية.

أنواع قصور القلب

يمكن أن ينتج قصور القلب الحاد عن حدث مثل عدوى فيروسية أو انسداد يؤثر على الشريان المحيط بالقلب، قد يطلق الأطباء على هذه الحالة بـ"قصور القلب الحاد"، حيث يؤثر قصور القلب على أحد جانبي القلب أو كليهما.

فشل القلب في الجانب الأيسر يمكن أن يكون الانبساطي أو الانقباضي، وفيه يؤثر فشل القلب الانقباضي على البطين الأيسر والطريقة التي يضخ بها الدم، فيما يحدث قصور القلب الانبساطي عندما لا يرتاح البطين الأيسر بشكل صحيح.

كما يحدث قصور القلب الاحتقاني عندما يصبح تدفق الدم من القلب أبطأ ، مما يتسبب في عودة الدم إلى القلب، مما يسمح بتجمع السوائل في الساقين والبطن والرئتين وأجزاء أخرى من الجسم.

أعراض قصور القلب الحاد

يمكن أن يتسبب قصور القلب الحاد في تراكم السوائل في الرئتين وصدمة قلبية، والتي تشير إلى عدم قدرة القلب على ضخ الدم الكافي إلى الدماغ والأعضاء الرئيسية الأخرى.

كما أن الأشخاص المصابين بقصور حاد بالقلب يعانون من ضيق التنفس ، خاصة عند المشي، تورم في الأطراف السفلية أو البطن، ضيق في التنفس عند الاستلقاء، زيادة الوزن، ضغط دم منخفض.

العلاج بالأوكسجين

يعتبر من العلاجات الهامة إذا كانت مستويات الأكسجين في الدم منخفضة، حيث يمكن توصيل الأكسجين الإضافي من خلال قناع أو أنبوب متصل بمعدات التنفس الميكانيكية.

يحتوي القلب على أربع غرف تعمل معًا لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن تنشأ مشاكل في أي جزء من القلب، ففي حالات قصور القلب الحاد المزمن، يحاول القلب تعويض فقدان وظيفة الضغط أو الاسترخاء التي تطورت بمرور الوقت.