سعر اليورو الجمعة

شهد سعر اليورو، اليوم الجمعة الموافق 17-12-2021 ارتفاعًا جديدًا عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصرى فى ختام تعاملات هذا الأسبوع لدى البنوك المصرية، بينما استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية على مدار الاسبوع الجارى.



سعر اليورو اليوم الجمعة 17-12-2021

وتفاوت متوسط سعر اليورو للشراء بين 17.61 جنيه و 17.76 جنيه، بينما تفاوت متوسط سعر اليورو للبيع بين 17.87 لـ 17.88 جنيه، إذا ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 17.6554 جنيه لـ 17.7600 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو البيع من 17.7678 جنيه لـ 17.8763 جنيه، وقفز سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.6028 جنيه لـ17.645 جنيه وللبيع من 17.7531 جنيه لـ 17.8806 جنيه.

كذلك ارتفع سعر اليورو "تحويل" للشراء من 17.6028 جنيه لـ 17.6450 جنيه، وللبيع من 17.7531 جنيه لـ 17.8806 جنيه.

كما شهد سعر اليورو للشراء "بنكنوت" بالبنك الأهلى ارتفاعًا من 17.5934 جنيه لـ 17.645 جنيه للشراء، والبيع من 17.7531 جنيه لـ 17.8806 جنيه، وارتفع سعر شراء اليورو "تحويل" من 17.5934 جنيه لـ 17.645 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 17.7531 جنيه لـ 17.8806 جنيه.

وسجل سعر اليورو ببنك الإسكندرية ارتفاعًا من 17.61 جنيه لـ 17.643 جنيه للشراء، ومن 17.776 جنيه لـ 17.877 جنيه للبيع، أما بالنسبة للبنك التجاري الدولي شهد سعر اليورو للشراء ارتفاعًا من 17.6253 جنيه لـ 17.667 جنيه، ومن 17.7757 جنيه لـ 17.881 جنيه للبيع.

كانت البنك المركزى الأوروبى قد توقع مواصلة انتعاش اقتصاد منطقة اليوروتحسن سوق العمل مع اتباع سياسات أكثر انفتاح وتوسع مع بداية العام المقبل 2022، مع الإبقاء على توقعات ارتفاع معدل التضخم بنهاية العام الحالى ليبدأ فى التراجع التدريجي خلال العام المقبل.