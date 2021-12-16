طبعة جديدة من المجموعة القصصية «بجوارك بينما تمطر» لمحمد عبدالمنعم زهران

صدرت طبعة جديدة من المجموعة القصصية "بجوارك بينما تمطر"، للكاتب محمد عبدالمنعم زهران عن دار أكوان للنشر والتوزيع، بعد صدورها أول مرة عام 2013 عن دار الأدهم للنشر.

يمتلك الكاتب محمد عبد المنعم زهران لغة شاعرية يدق بها أجراس المعنى قبل اللغة، فهي على بساطة مفرداتها إلا أنها تلج بانسيابية إلى داخلك وتسحبك سحبًا إلى عمق أبعد من المراد.

يصف كتاباته الكثيرون بأنها ذات طابع عالمي، إلا أنه كمبدع يفضل أن توصف بالطابع الإنساني، حتى لو وصمت بالمحلية.

وقد أشاد الناقد الأدبي- الدكتور سعيد الوكيل، بالمجموعة القصصية؛ حيث كتب عنها: "هذا المبدع يستحق من الناقد أن يعيد دراسته في سياق آخر يليق بإبداعه شديد التميز والأصالة".

وعلق الناقد الأكاديمي- الدكتور أيمن بكر، عن "بجوارك بينما تمطر": لن تملك قصص محمد عبد المنعم زهران كثيرا حتى تجبرك على الاعتدال في جلستك المسترخية والانتباه لما يدور أمام ناظريك من أحداث، ليس التلاحق الرشيق أو الصيغة الشقية للكتابة أو النفاذ السريع إلى أعماق مشاعرك ووعيك فحسب هو ما سينبه حواسك، بل الخروج التلقائي غير المتعمد عن مألوف الحياة وإيقاعاتها الرتيبة، والتلاعب المدهش بالزمان والمكان والمنطق الساكن للأشياء، ستخرج من تجربة القراءة في هذه المجموعة القصصية الرائعة مختلفا عما كنت عليه قبل قراءتها.