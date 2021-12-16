الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

طبعة جديدة من المجموعة القصصية «بجوارك بينما تمطر» لمحمد عبدالمنعم زهران

المجموعة القصصية
المجموعة القصصية "بجوارك بينما تمطر"

صدرت طبعة جديدة من المجموعة القصصية "بجوارك بينما تمطر"، للكاتب محمد عبدالمنعم زهران عن دار أكوان للنشر والتوزيع، بعد صدورها أول مرة عام 2013 عن دار الأدهم للنشر.

يمتلك الكاتب محمد عبد المنعم زهران لغة شاعرية يدق بها أجراس المعنى قبل اللغة، فهي على بساطة مفرداتها إلا أنها تلج بانسيابية إلى داخلك وتسحبك سحبًا إلى عمق أبعد من المراد. 

يصف كتاباته الكثيرون بأنها ذات طابع عالمي، إلا أنه كمبدع يفضل أن توصف بالطابع الإنساني، حتى لو وصمت بالمحلية.

وقد أشاد الناقد الأدبي- الدكتور سعيد الوكيل، بالمجموعة القصصية؛ حيث كتب عنها: "هذا المبدع يستحق من الناقد أن يعيد دراسته في سياق آخر يليق بإبداعه شديد التميز والأصالة".

وعلق الناقد الأكاديمي- الدكتور أيمن بكر، عن "بجوارك بينما تمطر": لن تملك قصص محمد عبد المنعم زهران كثيرا حتى تجبرك على الاعتدال في جلستك المسترخية والانتباه لما يدور أمام ناظريك من أحداث، ليس التلاحق الرشيق أو الصيغة الشقية للكتابة أو النفاذ السريع إلى أعماق مشاعرك ووعيك فحسب هو ما سينبه حواسك، بل الخروج التلقائي غير المتعمد عن مألوف الحياة وإيقاعاتها الرتيبة، والتلاعب المدهش بالزمان والمكان والمنطق الساكن للأشياء، ستخرج من تجربة القراءة في هذه المجموعة القصصية الرائعة مختلفا عما كنت عليه قبل قراءتها.

الكاتب محمد عبد المنعم زهران المجموعة القصصية بجوارك بينما تمطر دار أكوان للنشر دار جائزة يوسف إدريس

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

إصابة 40 شخصًا فى حادث تصادم أتوبيسين بأسوان

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

«تنمرت على طالب بمدرسة بشبرا».. النيابة تُحيل معلِّمة للمحاكمة

«لوجو» منتدى شباب العالم يزين طائرات «مصر للطيران»

رسميًا.. نادى قطر يعلن فسخ تعاقده مع يوسف بلايلى

السجن 10 سنوات لبائع خضار بتهمة الاتجار في الهيروين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل مستوطن وإصابة 2 فى هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض