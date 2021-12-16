الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اختيار الدكتورة ميادة بلال ضمن قائمة أعضاء اللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة العالمية

الدكتورة ميادة بلال
الدكتورة ميادة بلال

أعلنت جامعة حلوان اختيار الدكتورة ميادة بلال الأستاذ بكلية السياحة والفنادق ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي لعضوية اللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة التابعة للأمم المتحدة للدورة 24 اعتبارا من ديسمبر ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٥.

وخاضت مصر المنافسة بين ١٥٦ دولة، وترشح وزارة السياحة عن كل دولة 3 لاختيار 4 أعضاء أساسيين و3 احتياطيين على مستوى العالم للانضمام للتشكيل الحالي للجنة الدولية لأخلاقيات السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وعقدت السكرتارية العامة لمنظمة السياحة العالمية اجتماعا بمقرها بمدريد لاختيار تشكيل اللجنة من بين المرشحين، حيث فازت ميادة بلال بمقعد عضوية اللجنة الأساسي.

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