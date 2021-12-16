محافظ الإسكندرية يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار بطريق مطروح الصحراوى «صور»

تعطلت حركة المرور على طريق الإسكندرية- مطروح الصحراوي، مساء اليوم الخميس، بسبب تراكمات مياه الأمطار بعد موجة الأمطار المتواصلة التى ضربت غرب المدينة.

وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعمال رفع تجمعات المياه بطريق إسكندرية مطروح قبل مدخل البيطاش الرئيسي، ورافقه اللواء محمود محمد نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، وبحضور رئيس حي العجمي ومدير عام منطقة العجمي للتشغيل والصيانة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الوضع مستقر بجميع الأحياء، وأن هناك سيولة مرورية في معظم مناطق المحافظة، وأن الأمطار مالت إلي الغزارة من بعد العصر اليوم ورغم ذلك هناك سيولة مرورية علي مستوي العشرة أحياء، وتم التعامل مع تجمعات المياه بواسطة معدات شركة الصرف الصحي والأحياء في بعض المناطق البسيطة التي لم تتسبب في أي إعاقة مرورية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جار رفع تجمعات مياه الأمطار بمعدات شركة صرف صحي الإسكندرية ومعدات من حي العجمي، والتي تراكمت نتيجة للأمطار الغزيرة التي سقطت علي منطقة العجمي منذ مساء أمس، وتسببت في بعض التجمعات وجار العمل علي رفعها.

وأشار نافع، إلى أن أكثر الأحياء استقبالاً للأمطار كان حي العامرية والعجمي ووسط وتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار ومع البلاغات الواردة من النجدة أو المحافظة أو المواطنين علي الخط الساخن للشركة 175.

وتساقطت الأمطار على محافظة الإسكندرية صباح اليوم الخميس، وتراوحت بين متوسطة وغزيرة في ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المدينة لمدة 5 أيام.