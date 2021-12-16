الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف أعراض الإصابة بأمراض النحل وطرق الوقاية العلاج

خلية وحل
خلية وحل

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم النحل بمركز البحوث الزراعية عن أعراض الإصابة بمرض الفاروا، وطرق نقل العدوى وطرق العلاج والوقاية من المرض.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن أعراض المرض هو قلة إنتاج النحلات العاملات للعسل وظهور عذارى ويرقات النحل على شكل أكوام ميتة موجودة على مدخل الخلية، وكذا ‏ظهور القراد بوضوح وبالعين المجردة على حلقات النحل البطنية، حتى أنه قد يظهر على براويز الخلية، وضعف عام في طائفة النحل، وانتشار نحلات مشوهة خاصةً في أول الخريف والمربي الصغير.

وحول طرق نقل العدوى، قال التقرير إنها تتمثل في دخول ذكور النحل المصاب إلى أماكن تواجد طوائف سليمة في الربيع، حتى خلال مدة التلقيح للملكات وتواجد طوائف مصابة وسلمية بالقرب من بعضها، و‏استعمال النحال لأدواته دون تعقيم بين المناحل السليمة والمصابة بشكل متعاقب، وكذلك دخول نحلات تائهة مصابة إلى طوائف غريبة عنها وسليمة، وعند موت الملكة، ستحول الخلية إلى خلية ذكورية، التي تعتبر بيئة مناسبة للقراد.

وحول طرق الوقاية والعلاج اسعار التقرير إلى أنه يجب استخدام نوع محدد من الزيوت كزيت النعناع أو زيت القرنفل أو زيت الكافور أو الزعتر بمعدل لا يقل عن 1 ملم للطائفة، وينصح المختصين باستخدام حمض الفورميك بنسبة 60%، إذ تعطي هذه النسبة نتائجًا جيدة، و‏استخدام شرائط تسمى بشرائط الأبستان، حيث تحتاج الطائفة لشريطين في غضون 28 يوم، و‏يعتمد كثير من المربين على مبيدات جهازية كالبيرزرين، إذ يخلط 10 ملم منه مع 490 ملم من محلول سكري، وويضع مربي النحل ما لا يزيد عن 50 ملم على شكل نقاط.


وقال إنه يستخدم النحالون مبيد جهازي اسمه أبيتول، وهو على شكل بلورات يحصلون عليها بكمية ثابتة 2 غرام، حيث يذيبون بلتر من محلول سكري فيشكلون كمية تكفي لطائفتين، و‏ يمكن الاستعانة بحمض الأوكساليك بتركيز لا يتعدى 3 %، ليرش على النحل ثلاث أو أربع مرات يومياَ، مع العلم يجب أن يزيد المربي الكمية حتى 2 ملم كل أربعة أيام على براويز الخلية دون إغفال رش الوجهين.

-‏‏ الزراعة تكشف اعراض الاصابة بأمراض النحل وطرق الوقاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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