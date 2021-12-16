القبض على المتهم بتعذيب زوجته الحامل في أسوان

نجحت رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، في إلقاء القبض على المتهم بتعذيب زوجته الحامل لمدة زمنية استغرقت أكثر من 12 ساعة، لطلبها مصاريف الولادة.

وترجع التفاصيل القبض على المتهم بتعذيب زوجته ويدعى "م. س" وشهرته حيزا إلى أن شكل فريق للبحث على المتهم مكون من عدد من ضباط الشرطة و برئاسة الرائد نبيل العادلي رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وتم تحديد مكان تواجده، وتم مراقبته لمدة زمنية، وعلى الفور توجه رجال المباحث وألقوا القبض عليه.

جدير بالذكر أن خلال الأيام الماضية حررت ربة منزل محضر ضد زوجها بقسم شرطة كوم أمبو في محافظة أسوان، تتهمه فيه بالتعذيب عقب المطالبة بمصاريف الولادة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتلقي بلاغًا من مستشفي كوم أمبو بوصول" ه، ع " تبلغ من العمر ٢٧ سنة ربة منزل بها إصابات خطيرة، و انتقل الي المستشفي رجال المباحث برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو.

وبالفحص تبين أن وقوع خلاف بين الزوج ويدعي " م ، س " ٣٥سنة وزوجتة بسبب مطالبة بمصاريف ولادتها التي اقتربت ، فوقعت مشادة كلامية قام علي اثرها الزوج بالتعدي عليه بالضرب مما نتج عنة عدة إصابات بجسدها كما قام بتعليقها في المروحة، وتقطيع أجزاء من جسدها، وهددها بقتل طفلة الصغير عامين.

وأجرت «الدستور» بثًا مباشرًا من داخل منزل أسرة الزوجة التي تعدى عليها زوجها بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، لتروي لنا عن تفاصيل الواقعة.



«انا عرفته من 3 سنين واتجوزنا بس مكنتش عارفه انه بيتعاطي مخدرات، انا يوم الحادثة كنت بتكلم معاه وبقوله انا محتاجة تحاليل الدكتور قالي لازم تعمليها علشان يحددلي معاد الولادة وبكلمه على المصاريف لاقيته بيزعقلي ويسبلي انا وأهلي»، هكذا بدأت هند عربي، الزوجة التي عذبها زوجها لطلبها مصروفات الولادة، والبالغة من العمر ٢٧ عامًا حديثها لـ«الدستور».

وأضافت أن بعدها بدأ في ضربها بشكل صعب جدًا، و قيد يديها واستمر في ضربها وحاول خنقها بالطرحة في رقبتها وعلقها بها على سقف حائط الغرفة، وحتى لا يستطيع اي شخص انقاذها ويداري فعلته البشعة، كان يشغل مكبرات الصوت لكي لا يسمع أحد أصوات صرخاتها أثر التعذيب.

وعبرت قائلة «قعد يضربني بالشومة من الصبح لحد الساعة ١١ بليل وحط السكينة على رقبة الواد بيهددني قولتله اعمل فيا اللي انت عاوزه بس سيب الواد، فضل يسخن المقص على النار ويعورني في جسمي، كل جسمي محروق وفى الأخر مضاني على وصلات أمانة وصورني وانا عريانة».

وأوضحت لـ«الدستور» أنها أول مرة يضربها بهذه الوحشية، ولكنه كان دائمًا يضربها وتشتكي منه لأسرته، كما أنه تصاعد الأمر بينهم أنه يهددها سوف يقتل نجلهما، قائلة «هددني في المستشفى قالي لو روحتي واتكلمتي هاخد الواد منك ومش هتشوفيه تاني وانا خايفة خالص».

بينما قال عربي فرج، والد الزوجة التي تم تعذيبها بواسطة زوجها، إنه كان وقت حدوث واقعة تعذيب نجلته كان في عمله، وأنه يسعى وراء رزقه بشكل يومي، حيث أنه اخبروه أسرته عبر الهاتف ان يعود مسرعًا نظرًا لتعرضها لحادث بشع، قائلاً «لقيت جوزها ومراة اخوه جايبنها ونايمة على السرير وملامحها متغيره من كتر الضرب قولتلهم دي مش بنتي المنظر اللي شايفه دي مش بنتي، الشكل مش هو بس هي ردت قالتي انا يابابا».

وأضاف لـ«الدستور» أن بعد مغادرة زوجها أخبرته عن كامل تفاصيل الواقعة وقصة تعذيبها بالتفصيل، حيث أن تخطت ساعات تعذيبها من قبل زوجها الـ12 ساعة، وأنه ضربها وربطها بالمروحة، وصورها عارية، قائلاً «كل ده علشان بتقوله احنا معانا إيجار بيت ومعايا تحليل وهولد الشهر الجاي ومش معانا فلوس مش كل مرة هروح لأبويا واخواتي واخد منهم انت مبتحسش راح ضربها وعلشان محدش يسمع كان مشغل السماعات الصب بصوت عالي هو بيتعاطي مخدرات».

وطالبت أسرة الضحية المسئولين وعلى رأسهم محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بتوفير الرعاية الصحية لها وللجنين أيضًا، حيث أنها في الشهر الثامن من الحمل، و حالتها الصحية سيئة للغاية وتحتاج إلى إشاعات وتحاليل للإطمئنان على الجنين، إلا أن ظروفهم الإجتماعية لا تسمح لهم القيام بذلك، وأن أثار التعذيب على جسدها والألم تحاوطها باستمرار، قائلة «مش عارفه انام تعبانه خالص وجسمي كله وجعني من اللي حصل فيا وفى جروح كتير في جسمي».